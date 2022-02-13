صراع الهبوط أقوى من صدارة الدوري!

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من تابع مباريات الاسبوع العاشر للدوري الكويتي سيستغرب من نتائج مبارياته ومن سيفوز بالدوري او من سيهبط للدرجة الاولى؟ فالحسابات والترتيب بدأ يتغير اسبوعيا. فهذا هو الواقع الحقيقي لأي دوري بالعالم عندما يطبقون مبدأ الصعود والهبوط كنظام للبطولة بدلا من دوري الدمج (Damage) الذي دمر الكرة الكويتية سابقا... هذا ليس بموضوع المقالة اليوم ولكن ما اسعدني هو المستوى العالي للفرق الثلاثة التي تصارع للبقاء بالبطولة لعدم الهبوط لدوري الدرجة الاولى... فقد رأيت ثلاث مباريات واخص بالذكر لنادي اليرموك والشباب والفحيحيل وهم يقدمون مستوى فنيا رفيعا استطاع فيها مدربوهم من الاستفادة من ايقاف الدوري لمدة شهر فقاموا بالتعاقد مع لاعبين محليين ومحترفين مميزين فاحسن مدربوهم في تدريبهم على تكتيك واضح في كيفية الحفاظ على النتيجة ومعاكسة الفرق الخمسة متصدرة الدوري...! من غير اي شرح لاسباب اخفاق اندية المقدمة في عدم تقديم مستوى فني مناسب وهم يمتلكون لاعبين محترفين وبعضا من لاعبي المنتخب الاول والاولمبي بكرة القدم.... فهل سيغيرون الحسابات الفنية وترتيب الفرق بجدول الدوري بالاسبوع القادم؟ بهذا الشكل مع ضعف المستوى الفني لهذه المباريات اعتقد ان التنافس والحماس والروح فيها ستكون عالية خصوصا للاندية التي في مؤخرة الجدول... واتوقع اذا ما استمر هذا المستوى في نتائج المباريات القادمة فإن «السلم الموسيقي» لجدول الدوري «سيعزف سمفونية» جديدة لمن سيفوز بالدوري او من سيهبط لدوري الدرجة الاولى (الخمسة أندية فقط). طبعا هذا الوضع يمكن تشبيهه بما يحدث بالدوري الانكليزي كنتائج لا كمستوى فقبل يومين تعادل مانشستر يونايتد سادس الدوري (من 20 ناديا) على ملعبه وبكل نجومه بصعوبة مع متذيل الدوري نادي بيرنلي... اخيرا اتمنى ان يعين الاتحاد الحكام الاجانب المزمع الاستعانة بهم من خارج الكويت لكل المباريات وليس للعربي والقادسية والكويت وكاظمة والسالمية.... الخ. فالمباراة لا تقاس بمن يلعب وانما كيف يلعبون ومن يحكم بالعدل... والله من وراء القصد.

