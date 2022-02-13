البرتقالي حافظ على الصدارة والقادسية رفضها

محلية

انفرد كاظمة بصدارة الدوري الممتاز بعد تعادله مع الفحيحيل سلبيًا في اللقاء الذي جمعهما أول من امس على ملعب الشباب ضمن الجولة العاشرة من المسابقة. ورفع كاظمة رصيده الى 21 نقطة بفارق نقطة العربي والسالمية والكويت والقادسية الذي فرّط بفرصة ذهبية لاعتلاء الصدارة بتعادله مع الشباب بهدف لمثله أول من أمس أيضاً، في حين رفع الفحيحيل رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس. وتأخر انطلاق المباراة لتشابه قمصان الفريقين، ليضطر لاعبو كاظمة لارتداء قمصان نادي الشباب مع وضع أرقام بواسطة شريط لاصق في مشهد أثار ردود فعل مستهجنة من قبل الجماهير.

وجاءت المباراة دون المستوي ولم تشهد خطورة على المرميين باسثناء بعض الهجمات لكاظمة الذي فشل في الوصول لشباك الحارس خالد العجاجي.

وفي المباراة الثانية، حرم الشباب مضيفه القادسية من اعتلاء الصدارة وتعادل معه 1-1 في اللقاء الذي جمعهما على ستاد محمد الحمد. ورفع الأصفر رصيده إلى 20 نقطة، في حين رفع الشباب رصيده إلى 8 في المركز الثامن.

وتقدم القادسية مبكراً عبر الوافد الجديد التونسي حسام السويسي الذي ارتقى لعرضية عيد الرشيدي وحولها برأسه في شباك الحارس أحمد دشتي محرزًا الهدف الأول.

وهدأ القادسية بعد الهدف مانحًا الفرصة للشباب للضغط من أجل تعديل النتيجة، لكن الشوط الأول انتهى بتقدم الأصفر بهدف دون رد. واستمر ضغط الشباب في الشوط الثاني مع اعتماد القادسية على الهجمات المرتدة.

واسفر ضغط الشباب عن هدف التعادل برأسية العاجي أحمد تيتي الذي حول عرضية محمد الموسوي إلى الشباك مستغلًا خروج خاطئ للحارس مبارك الحربي (66). وأضاع السوري علاء الدالي فرصة ذهبية للتقدم عندما استغل خطأ مدافع القادسية العراقي علي فايز وانفرد بالمرمى لكن الحارس الحربي أنقذ مرماه من هدف أكيد (70). وظل الشباب هو الطرف الأفضل في الوقت المتبقي، لكن القادسية كان الاقرب للتقدم عندما انفرد عيد الرشيدي بالحارس دشتي الذي حرمه من تسجيل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

