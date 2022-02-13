كاظمة يعتذر

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تقدم مجلس إدارة نادي كاظمة عبر حسابه الرسمي في «تويتر» بالاعتذار لمنتسبيه ومحبيه وللجماهير الرياضية قاطبة عما حصل في مباراة البرتقالي مع الفحيحيل أول من أمس من عدم احضار فانيلة النادي البديلة مما أدى الى استخدام فانيلة الاحماء التي لا تحمل أرقاماً من الخلف اثناء الشوط الأول من المباراة، وقال كاظمة إن هذا الأمر ازعج مجلس الإدارة، وسيشكل المجلس لجنة لمعرفة ما حدث ومحاسبة المتسبب والعمل على عدم تكراره مستقبلاً، وتابع: «نؤكد للجميع أن مجلس الإدارة يقدر كل نقد بناء ما دام الهدف منه الغيرة على مكانة نادي كاظمة».

وفي توضيح لما حصل في المباراة، ذكر النادي عبر حسابه: «نؤد أن نؤكد أن سبب مشاركة فريق كاظمة باللبس غير المخصص وبأرقام لاصقة في الشوط الأول هو تعرض عامل التجهيزات المسؤول عن إحضار الطقم الأساسي لمباراة الأول من أمس لهبوط حاد وعدم الرد على الاتصالات، وقد تم نقل العامل الى المستشفى، داعين المولى القدير السلامة التامة له، وهذا ما دفعنا للتواصل مع مدير الستاد طلال المرطة الذي أنقذ الموقف وأحضر الملابس البديلة لنادي الشباب».

