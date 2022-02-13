الأسرة الرياضية فقدت فلاح غانم

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فقدت الاسرة الرياضية رئيس نادي النصر السابق وعضو مجلس الادارة فلاح غانم الذي انتقل الى رحمة الله تعالى بعد معاناة مع المرض. والفقيد من الشخصيات الرياضية التي قدمت الكثير من الجهد والعطاء لمصلحة الرياضة الكويتية طوال مشواره الرياضي حيث كان لاعب كرة قدم في نادي النصر خلال حقبة السبعينيات وبعد ابتعاده في مطلع الثمانينيات اتجه للعمل الاداري في النادي وشغل عضوية مجلس الادارة في اواخر الثمانينيات وبعدها تولى منصب امانة السر لعدة دورات. وفي عام 2000 اصبح رئيسا لمجلس الادارة حتى 2019 واكتفى بعضوية مجلس الادارة الحالي. وما يميز الفقيد الاخلاص بالعمل والعقلانية في اتخاذ القرارات ليصبح نموذجا مثاليا للاداري الناجح بالاضافة للاخلاق الرفيعة التي كان يتمتع بها وسعيه المستمر على تقريب وجهات النظر والمسافات ما بين الرياضيين وخلال شغله لرئاسة النادي استطاعت فرق النادي ان تحقق قفزات واضحة بجانب عمله على استكمال المنشآت الرياضية في النادي. والقسم الرياضي الذي آلمه المصاب يتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة من أسرة الفقيد، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر السلوان.

