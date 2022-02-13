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«طائرة كاظمة» هزم الكويت ودياً

زيد خلف
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الأحد 13 فبراير 2022

فاز كاظمة على الكويت 3-2 في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من امس في مدينة اسطنبول التركية ضمن معسكر الفريقين استعدادا للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام في تونس خلال الفترة من 15 إلى 26 فبراير الحالي. وجاءت المباراة قوية وحماسية بين الطرفين، وتقدم كاظمة في الشوط الاول 25-22، قبل أن يرد عليه الأبيض في الشوط الثاني وينهيه بسهولة 25-10، ثم واصل الكويت تفوقه في الشوط الثالث بالفوز 25-22، قبل أن يعود البرتقالي بقوة ويفوز في الشوط الرابع 25-21، ثم ينهي اللقاء لصالحه بالفوز في الشوط الفاصل 15-11.
وسيبدأ مشوار الكويت في البطولة الجمعة المقبلة أمام الصداقة الفلسطيني في المجموعة الثانية التي تضم أيضا أندية الكامل والوافي العماني، والريان القطري، وأهلي طرابلس الليبي. فيما يلعب كاظمة في المجموعة الأولى القوية إلى جانب أندية المليلي الجزائري، وشباب الحسين الأردني، والترجي التونسي، والسويحلي الليبي. وسيبدأ البرتقالي مشواره السبت المقبل أمام السويحلي.


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