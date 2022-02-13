القادسية والجهراء في «السلة»

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تنطلق اليوم منافسات القسم الثالث من دوري الدرجة الممتازة لكرة السلة باقامة 3 مباريات تجمع الكويت مع القرين في 04:30، وكاظمة مع برقان في 06:30، والقادسية مع الجهراء في 08:30، وتقام المباريات الثلاث على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويتصدر الكويت ترتيب الفرق برصيد 19 نقطة وبفارق التسجيل عن كاظمة صاحب الرصيد ذاته، فيما يأتي بعدهما الجهراء 15 نقطة، ثم القادسية 14 نقطة، ثم برقان 12 نقطة، واخيراً القرين 11 نقطة.

وتقام المسابقة بنظام الدوري من ثلاثة أقسام على ان تتأهل الفرق الاربعة الاولى للمربع الذهبي اذ يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي اوف» من خمس مواجهات ثم يتأهل الفائز في ثلاث مواجهات الى الدور النهائي الذي سيقام بالنظام ذاته فيما سيهبط صاحب المركز الاخير في الدوري التمهيدي مباشرةً الى دوري الدرجة الأولى. في المباراة الاولى يسعى الكويت الى مواصلة تصدر البطولة وتحقيق فوز جديد يمكنه من المحافظة على مركزه خصوصا في ظل المنافسة المحتدمة مع كاظمة الذي هزم الأبيض في القسم الاول قبل أن يعود الأخير ويثأر من خصمه في الجولة الماضية. ويقدم الكويت عروضاً قوية في الفترة الأخيرة بقيادة مدربه الألماني بيتر شومرز والذي يعتمد على مجموعة مميزة من اللاعبين يبرز منهم الشقيقان حمد ومحمد عدنان، الكسندر الغيص، تركي حمود، عزيز رمضان والمحترفان البوسني علم الدين كيكانوفيتش والأميركي والتر هاج. في الجانب الآخر يسعى القرين الذي تراجعت حظوظه في البقاء ضمن أندية الدوري الممتاز، إلى تقديم أفضل عروضه وتحقيق مفاجأة أمام الكويت تمكنه من المحافظة على أمل البقاء وهو أمر صعب جداً في ظل فارق المستوى بين الطرفين.

وفي المباراة الثانية لا يختلف موقف كاظمة من الكويت إذ يسعى البرتقالي إلى تجنب مفاجآت برقان وتحقيق فوز يعيده إلى سكة الانتصارات ويضمن له البقاء قريباً من الصدارة، في المقابل يطمح برقان بقيادة المدرب الوطني طلال القلاف إلى تقديم أفضل مستويات وتحقيق نتيجة إيجابية.

وفي المباراة الأخيرة التي تعتبر الأبرز في الجولة تشتد المنافسة بين القادسية والجهراء اللذين تبادلا الفوز في القسمين الأول والثاني. ويريد القادسية مواصلة تقديم عروضه القوية في الفترة الأخيرة وتحقيق الفوز على الجهراء الذي سيجعله يتقدم على خصمه في الترتيب العام إلى المركز الثالث الذي يشغله الجهراء حالياً. وشهد القسم الثاني تغييرات مهمة في الجهراء من خلال تعيين المدرب الصربي درغان بدلاً من الوطني سعد الضامر بالإضافة إلى انهاء التعاقد مع المحترف اللبناني وائل عرقجي والتعاقد مع اللاعب الأميركي شاني ريكتور. من جانبه يأمل القادسية في استغلال حالة عدم الاستقرار التي يمر بها الجهراء وتكرار الفوز الذي حققه الأصفر في القسم الثاني.

