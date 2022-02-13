مهرجان الليمون

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انطلقت سلسلة مهرجانات الربيع في أوروبا من بلدة منتون الفرنسية التي تشهد شوارعها الاحتفال بمهرجان الليمون السنوي. وفي الصورة التي نشرتها وكالة « سبوتنيك» الروسية يبدو تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى «أيدا» كتعبير عن الاحتفال بالفاكهة الحمضية التي تجلب لمينتون ثروتها وسمعتها العالمية.

وتبلغ ذروة الاحتفالات عادة في البلدة التي تقع جنوب شرق فرنسا قرب امارة موناكو بحدث «كورسو ديه فروت دور» (موكب عوامات الفاكهة الذهبية) عندما تتحرك العوامات المزينة على طول ممشى دو سوليه المتاخم للبحر برفقة موسيقيين ومجموعات شعبية وأغنيات. ويحصل الزوار على فرصة زيارة حدائق قصر كارولول التي تحتوي على أكبر مجموعة من الفواكه الحمضية في أوروبا.

