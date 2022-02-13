دميانة نصار.. قصة نجومية ربة منزل مصرية

الاخيرة

سلطت صحيفة «نيويورك تايمز» الضوء على بطلة الفيلم المصري المثير للجدل «ريش» والتي لا تجيد القراءة والكتابة ولم يسبق لها التمثيل.

وقالت دميانة نصار، 40 عاما، وهي ربة منزل بقرية البرشا في صعيد مصر، «أردت التعلم. والدي كان يرغب بإدخالنا إلى المدرسة، لكنه لم يكن قادرا على تحمل تكاليفها».

وفي مقابلة مع الصحيفة الأميركية من منزلها، لخصت نصار حياتها بإيجاز وقالت: «لقد عملنا في كل شيء، كبرنا وتزوجنا، وتوقفنا عن العمل في النهاية».

ولم تتلق نصار أي تعليم باستثناء بعض فصول محو الأمية حيث تعلمت الأبجدية العربية، وهو بالكاد يكفيها لقراءة أسماء جهات الاتصال في هاتفها المحمول.

ونصار التي تنتمي لعائلة قبطية، كانت تعمل في الحقول الزراعية عندما كانت طفلة في الثانية عشر من عمرها، وسافر والدها للعمل بمدينة أخرى.

وتزوجت نصار وهي التي كانت تعشق الأفلام المصرية، من ابن عمها عندما بلغت التاسعة عشرة من عمرها. لكن زوجها انتقل للعمل في ليبيا قبل أن يعثر على فرصة عمل في طنطا دون أن يرى زوجته وأبناءه سوى مرة كل بضعة أشهر.

تضيف نصار: «كنت سعيدة بالعمل في الحقول، لكنني أردت أن أتعلم. أريد أن يذهب جميع أطفالي إلى المدرسة وألا يكونوا مثل أمهم وأبيهم».

وجسدت دميانة نصار دور أم لثلاثة أطفال وجدت نفسها أمام مسؤوليات كبيرة تتجلى في إعالة أولادها بعد أن حول مشعوذ عن طريق الخطأ زوجها إلى دجاجة، دون أن يفلح في إعادته إلى طبيعته البشرية مرة أخرى.

وهنا تضطر تلك الأم الفقيرة والساذجة أن تبحث عن عمل يسد رمق عائلتها في مجتمع ذكوري لا يرحم.

وكان فيلم «ريش» أثار جدلا في مصر بعدما اتهم صناعه بـ«تشويه صورة وسمعة» مصر من خلال عرض نماذج للفقر والعشوائيات في البلاد. وقالت نصار عن تقارب دورها في «ريش» مع حياتها الشخصية، إن «التداخل هو أنه كان عليّ أن أفعل كل شيء عندما كان زوجي بعيدا».

حصل «ريش» على جائزتين رئيستين في مهرجان «كان» السينمائي العام الماضي، وهو أول فيلم مصري يفوز في مهرجان «كان».

كما فاز الفيلم بجائزة التانيت الذهبي للفيلم الروائي الطويل في اختتام الدورة 32 لأيام قرطاج السينمائية‎ ‎في تونس.

وحصد الفيلم لمخرجه عمر ‏الزهيري جائزة أفضل سيناريو أيضا، كما فازت بطلته، دميانة نصار، بجائزة أفضل ممثلة.

ولطالما تمنت دميانة أن تصبح ممثلة. وكانت تتساءل «ما الفرق بيني وبين هؤلاء الناس؟». ثم تفكر وتقول: «هل لأنهم متعلمون وأنا لست كذلك؟».

