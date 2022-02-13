مراصد الفلك العربية: الراحل قامة علمية

أول النهار

رثت الجمعية الفلكية الأردنية عالم الفلك والرياضيات الكويتي د. صالح العجيري مؤكدة أنه «ظاهرة» علمية تركت أعمالا وإرثا فلكيا حقيقيا يستحق الدراسة والبناء عليه.

وقال نائب رئيس الجمعية د. حنا صابات لـ«كونا»: إن علم الفلك في الكويت والعالم العربي طوى صفحة من صفحاته الرئيسة برحيل الفلكي العجيري الذي وافته المنية الخميس الماضي عن عمر ناهز 102 عام بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز.

وأضاف صابات أن الراحل شق طريقه في مجال علم الفلك حتى بلغ فيه مراتب متقدمة بذكائه وعزمه ومثابرته بالرغم من نشأته في بيئة ندر فيها استخدام التكنولوجيا والعلم الحديث «ومع ذلك فإن المتتبع الدقيق لسيرة حياة العجيري يدهش من العناء الذي مر به لأجل العلم».

وأشار إلى أن أعمال الراحل تمثل «إرثا» فلكيا حقيقيا يستحق الدراسة والمتابعة كما أنها امتداد لعلم الفلك العربي الشعبي الذي استخدم السماء وظواهرها للاستدلال على الاتجاهات والمواقيت والطقس والأنواء وامتداد أيضا لعلوم البحار والملاحة التراثية المعتمدة على علم الفلك.

ولفت إلى أن أعمال العجيري تجاوزت ذلك من خلال استخدامه الحسابات الفلكية الحديثة المبنية على أسس رياضية وفيزيائية وحاسوبية أثمرت إنشاء أول مرصد فلكي حديث في الكويت. وأشار صابات إلى بعض إنجازات الراحل الرئيسة ومنها (تقويم العجيري) الذي أكد أنه أصبح تقويما مرجعيا «واسع الانتشار» في العالم العربي وتأليفه ما يزيد على 15 كتابا ونشره العشرات من البحوث العلمية «حتى نال باستحقاق العديد من الجوائز التقديرية والدكتوراه الفخرية من جامعة الكويت». وقال «إنني أدعو الباحثين العرب المعاصرين في مجال علم الفلك وعموم طلبة علم الفلك وهواته إلى دراسة أعمال هذا الرجل والبناء عليها.. رحم الله الفلكي العربي صالح العجيري.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وبدورها أعربت أمينة سر الجمعية عضو مركز الفلك الدولي بسمة ذياب في تصريح مماثل عن أحر تعازيها ومواساتها للكويت قيادة وحكومة وشعبا في وفاة عالم الفلك العجيري.

وقالت ذياب إنها لم تحظ باللقاء المباشر مع الراحل الكبير «لكن ميراثه الفلكي وصل لأيادينا في الأردن والوطن العربي بكامله.. إنه من أولئك العظام الذين ألهموا بسيرتهم الحياتية والعلمية منذ مطلع شبابه في وقت مبكر من القرن العشرين أجيالا من التلاميذ بل وخبراء فلكيين بما أحرزه من عمق البصيرة وعلو الهمة».

وأضافت: إن الفلكي العجيري يحسب له ريادته في الاهتمام بالمراصد الفلكية والسفر في طلب العلم واحترافه التعليم بالفطرة فهو «مدرسة جامعة لمختلف الفنون والعلوم والآداب وعمت آثار علومه الجميع».

وذكرت أن حياة الفقيد كانت فعلا مصداقا لاغتنامه «شبابه وصحته وغناه وفراغه وحياته فيما هو نافع وخير.. وبرحيله نتقدم بتعازينا للقيادة الكويتية بما ترعاه لمجالس العلم والعلماء وللأسرة الفلكية الكويتية والعربية». وقد نعت الجمعية الفلكية البحرينية عالم الفلك والرياضيات الكويتي د. صالح العجيري الذي انتقل إلى جوار ربه عن عمر ناهز 102 عام بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز في مجال العلوم والفلك.

واعرب رئيس الجمعية الفلكية البحرينية الدكتور وهيب الناصر في تصريح صحافي عن خالص التعازي والمواساة لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا في وفاة العالم الفلكي صالح العجيري. وقال الدكتور الناصر «ان العالم العربي بوفاة الفلكي صالح العجيري فقد احد العلماء والمبدعين ورائد علم الفلك في الخليج العربي والأمة العربية».

واضاف ان العجيري كان أول من وضع التقاويم الحديثة التي كانت تحسب بدون الالات الحاسبة وكان تقويمه مرجعا رسميا لكثير من الدول. واعتبر العجيري «اسطورة خليجية عربية خدم علم الفلك وله اياد بيضاء وافضال لا تعد ولا تحصى وكان مثالا في التواضع وحسن الخلق».

