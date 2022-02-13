وزير الدفاع: العجيري منارة علمية وشخصية استثنائية

أول النهار

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر إن فقيد الكويت الراحل الدكتور صالح العجيري كان منارة علمية وفكرية ورمزا فلكيا استثنائيا كرس حياته للعلم والفلك وأحاطها بالتواضع والدماثة وحسن الخلق. جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع أبن فيه الوزير الجابر فقيد الكويت العجيري وأعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الكويت وأهلها والى أسرة الفقيد المغفور له باذن الله برحيله بعد مسيرة حافلة من الإنجازات والجهود الوطنية المخلصة. واستذكر الجابر اسهامات الراحل وعطاءاته فقد كان رمزا فلكيا استثنائيا يشهد له الجميع في الكويت والوطن العربي ومعلما تربت على يده أجيال من الكويتيين وشهد له الجميع بطيب معشره وروحه الطيبة المرحة فأكرمه الله بمحبة الناس وتقديرهم له. ودعا الله تعالى ان يرحم الفقيد العجيري «المعلم الجليل الذي خلف لنا أعمالا كثيرة وذكريات جميلة تركت أثرا في حياتنا وقلوبنا».