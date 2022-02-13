المضف: غابت بغيابه شمس الكويت

أول النهار

نعى نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح مضف المضف أسطورة العلم الفلكي صالح العجيري وعزى جميع أهل الكويت بوفاته -رحمه الله- قائلا: انه الذي كان يعمل في بنك الائتمان وكان أول موظف ومسؤول في قسم الادخار حتى تقاعد مراقب الإدارة عن الادخار عام 1971. ولقد غابت الشمس وأفل نجم الكويت، فقد فقدنا قامة من قامات الكويت و صاحب غرة هلال شهر رمضان المبارك وبشرى هلال عيد الفطر والاضحى المباركين. خالص العزاء لنا جميعًا وسائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.