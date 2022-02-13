محافـظ العاصمة: عالم جليل حاز الريادة في علم الفلك

أول النهار

رفع محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، والى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والى اسرة الراحل العالم صالح العجيري والى الشعب الكويتي أحر التعازي والمواساة، معتبرا إياه قامة من قامات الكويت قدم حياته وسخر علمه للكويت وأبنائها فكان ذلك العالم الجليل رائدا في علم الفلك ليس في الكويت فحسب وإنما في المنطقة برمتها. وقال الخالد «إن ثرى الكويت الطاهر يحتضن العم صالح العجيري أحد القامات الكويتية وصانع علم الفلك الذي أثرى الساحة الكويتية بغزارة علمه فقدم وأوفى للكويت وبمثلهم تبنى الأوطان وتزدهر». رحم الله فقيد الكويت والامتين العربية والإسلامية وأدخله فسيح جناته.