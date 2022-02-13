«الوطني للثقافة»: مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز

أول النهار

نعى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى عالم الفلك والرياضيات د. صالح العجيري الذي انتقل إلى جوار ربه عن عمر ناهز 102 عاماً بعد مسيرة مليئة بالعطاء والإنجاز في مجال العلوم والفلك. ونقل الناطق الرسمي للمجلس الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د. عيسى الأنصاري تعازي وزير الإعلام والثقافة د. حمد أحمد روح الدين وأمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل سليمان العبدالجليل وجميع العاملين بالمجلس لأسرة الفقيد، مضيفاً بالقول: «فقد الوسط العلمي أول عالم فلك كويتي وقامة من قامات العلم د. صالح العجيري والذي شارك بالعديد من الفعاليات المختلفة والمؤتمرات المحلية والدولية ذات الصلة بمجال العلوم والفلك والرياضيات وبروج الشمس، وألف عشرات الكتب ومنها «تقويم القرون»، «علم الميقات»، «الاهتداء بالنجوم في الكويت» وغيرها، وزار العديد من الدول العربية والأجنبية كمصر حيث نال شهادة التخصص في علوم الفلك من قبل الاتحاد الفلكي المصري في عام 1952 كما زار دولاً أخرى نهل من علومها ومنها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وسويسرا وألمانيا وفرنسا وشارك في العديد من المؤتمرات العلمية المتخصصة بالعلوم والفلك».