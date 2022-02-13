«الثقة».. تواجه حرب التسريبات

الأولى

قوبلت حرب التهديدات والتسريبات بوجود صور ومقاطع فيديو مصورة مفبركة جديدة تتعلق باستجواب النائب شعيب المويزري لوزير الخارجية باستنكار شعبي عارم لما وصلت اليه بعض الممارسات النيابية من تشويه للديموقراطية الكويتية وكذلك لمرحلة الضعف والوهن في المواجهة السياسية في اللجوء الى اساليب غير سوية.

وفي الوقت الذي عبرت فيه مصادر برلمانية عن وجود عدد كافٍ لتجديد الثقة بالشيخ د.أحمد الناصر في الجلسة الخاصة الاربعاء المقبل، رأت ان جميع الممارسات اللا دستورية واللا قانونية واللا اخلاقية التي تعج بها الساحة السياسية حاليا تسببت بتأكيد الدعم لوزير الخارجية.

من جانب آخر، علمت النهار ان غياب التنسيق النيابي - الحكومي قد يفضي الى ولادة ميتة لجلسة الثلاثاء الخاصة بتعديل قانون المسيء التي يود النواب انتهازها فرصة لمساومة الحكومة عشية جلسة طلب طرح الثقة بوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في وقت تتكثف فيه الجهود الحكومية النيابية لضمان الاغلبية اللازمة لتجديد الثقة بالوزير.

وقالت مصادر لـالنهار ان الحكومة متجهة للاعتذار عن عدم حضور الجلسة الخاصة، لافتة الى ان طلب عقدها لا يعدو محاولة لكشف تسلل تجاه بعض النواب ممن لهم موقف لتجديد الثقة بالوزير او الوقوف على الحياد نظرا لما اعترى الاستجواب من شبهات واستنادا الى عزم الوزير معرفة تفاصيل الوقائع المثارة والتحقيق فيها وفي مقدمتها الحفل الراقص.

من جانب آخر، القت اصوات طبول الحرب التي تقرع بين روسيا واوكرانيا بظلالها على الاهتمامات النيابية امس اذ طالب عدد من النواب بسرعة اجلاء المواطنين من المنطقة، حيث قال النائب اسامة الشاهين ان الحكومة مطالبة بمتابعة الخروج الآمن والعاجل لرعايا الكويت. احتمالات اندلاع حرب في المنطقة.

من جانبه، دعا النائب مهند الساير وزارة الخارجية الى سرعة التحرك والتأكد من خلو اوكرانيا من المواطنين الكويتيين واجلائهم وتسهيل عودتهم واصدار بيان رسمي وذلك بعد تداول الأخبار وتصاعدها حول قيام احرب روسية اوكرانية بدوره قال النائب اسامة المناور ان أصوات طبول الحرب في اوكرانيا لا يمكن تجاهلها وننتظر من وزارة الخارجيّة سرعة اجلاء المواطنين الكويتيين حفاظاً على سلامتهم.

وطالب النائب عبدالله الطريجي سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بجدية التعامل مع التوقعات الجارية بنشوب حرب بين روسيا واوكرانيا.

ودعا الى عقد جلسة خاصة لمتابعة تداعيات الموضوع، او الاجتماع بالوزراء المعنيين لمعرفة مدى استعداد كل منهم لمواجهة تداعيات الحرب المحتملة.