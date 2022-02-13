الكويت والعجيري وجهان لعملة واحدة

الأولى

خيركم من طال عمره وحَسُن عمله.. كلمات نبوية خالدة، أظنها تنطبق تمام الانطباق على فلكي الكويت الراحل وعالمِها الزاهد الصابر، وعلَمها الذي ذاع صيته، وبلغت شهرته الآفاق، د. صالح محمد العجيري -طيَّب الله ثراه-.

عاش الرجل حياة طويلة زادت على 100 عام، قدَّم خلالها للكويت والكويتيين بل وللأقطار الخليجية والعربية والإسلامية قاطبة مثالاً يحتذى في البحث والدرس والاستطلاع، إذ لم يعقه شيء عن غايته، ولم تمنعه العقبات عن بلوغ مراده، أو الوصول إلى هدفه، فهو الباحث الجاد الصبور، وهو المكافح الصلب الذي لا يخشى المتاعب، ولا تخوفُه الصعاب، بل يجتازها خطوة خطوة بإرادة قوية وعزيمة لا تلين.

إن عالِم الفلك الأشهر أصبح والكويت وجهين لعملة واحدة، فالكويت كانت عنده هي الأرض الخصبة، والشعب الكريم، واللُّحمة القوية التي تجمع الحاكم والمحكوم، والكبير والصغير، وهو عند الكويت والكويتيين كان الرمز وكان القدْر، وكان القيمة والقامة، تحترمه وتجله كل التيارات، وتشيد به وتثني عليه مختلف التوجهات، لأنه عندهم جميعاً أيقونة الحب والبذل والإنجاز والعطاء.

المدهش في حياة الفقيد الكريم أنه صعد السلم من أولى درجاته، ولكنه كان في كل منها ينبئ -بأعماله وبسلوكه وتصرفاته- أنه ليس فرداً عادياً تمضي أيامه، كما تمضي أيام الآخرين، إذ أثبت وجوده في كل مراحل حياته، فآمن أهل الكويت بقدراته وطاقاته ومواهبه في مختلف الأعمال التي أداها وفي كل الوظائف التي أسندت إليه، حتى أثبتت بالفعل لا بالقول، وبالإنجازات وليس بالألفاظ أو الكلمات أن رجلاً استثنائياً واحداً ربما يفوق ألف رجل ممن ينتهي ذكرهم بعد انقضاء أعمارهم، وربما وهم لايزالون في عداد الأحياء.

إن كل من عرف الفقيد العالم صالح العجيري أو اقترب منه ليؤكد أنه كان -بحق- مُعَلِّماً حاذقاً، وموظفاً أمينا في بدء حياته العملية، فلما تفرَّغ للفلك الذي ملك عليه نفسه منذ نعومة أظفاره بزغ نجمه، وأشرقت شمسه، وانتشر ضوؤه، فأنار الكويت من أقصاها إلى أقصاها براً وبحراً وجواً بتقاويمه الدقيقة الواعية، وبدراساته المتعددة المتطورة التي جعلت منه نبراساً لأشقائنا الخليجيين والعرب، ولأصدقائنا حول العالم، فما أظن أن عربياً واحداً فضلاً عن الخليجيين والكويتيين يجهل من هو صالح العجيري، وما قيمته، وما تراثه العلمي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس.

ولأن ألسنة الخلق أقلام الحق، فبوسع المرء أن يقولها وهو مرتاح الضمير مطمئن النفس، أن العجيري كان هدية السماء لأرض الكويت، إذ لم يختلف على قيمته اثنان، ولم تتباين حول فطنته الآراء، فهو عند الكل العالم الوقور الجليل الذي يعطي ولا يأخذ، ويمنح ولا يمنع ويحرص كل الحرص على أن ينهل تلاميذه من بحر عطائه الغزير.

وقد شاءت إرادة الله تعالى أن يمضي الرجل إلى ربه يوم الخميس 10/2/2022، وهو ذلك اليوم الذي دون على ورقته في روزنامته المشهورة: اغتنم خمساً قبل خمس شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وكأنه بذلك يوصي ويودع ويذكر الناس جميعاً بحديث رائع من أحاديث الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم-.

ولأن الله لا يضيع أجر العاملين المخلصين، فقد هيأ للرجل -في حياته- من حاولوا أن يردوا إليه شيئاً من جميل ما قدم فنال العديد من الأوسمة والجوائز والنياشين منها الدكتوراه الفخرية من جامعة الكويت، وجائزة الدولة التقديرية وقلادة مجلس التعاون الخليجي وعضوية الاتحاد العربي لعلوم الفضاء إلى غير ذلك من كتب الشكر التي يستحقها، والتي تشرَّف بوضع اسمه على سطورها، هو بكل المقاييس أكبر من أي مديح، وأجلّ من أي ثناء.

رحمك الله أيها الفلكي العبقري الكويتي المخلص الأمين، وعوض الكويت عنك خيراً، ففقدك موجع مؤلم، لكنه الموت الذي سيدرك كل المخلوقين، وصدق الله العظيم إذ يقول: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.

وفي الخاتمة أقول وأكرر ما أشرت إليه سابقاً وهو أن الموت يغيِّب الأجساد، لكنه لا يفني آثار الرجال:

فالناس صنفان موتى في حياتهم

وآخرون ببطن الأرض أحياء

