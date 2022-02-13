الكويت «آمنة».. غذائياً ودوائياً

الأولى

أكدت مصادر أن المخزون الكويتي من السلع والأدوية آمن تماماً ويتدفق بسهولة، لافتة الى أن الكويت اعدت خططاً استراتيجية طويلة المدى لمواجهة تداعيات الصراع الروسي- الأوكراني في حال تفاقمت الأمور، موضحة أنه لا مخاوف من تأثر سلاسل الإمدادات بأي أزمات خارجية.

وأكدت أن الكويت باتت لديها قدرة كبيرة على التعامل مع هكذا أزمات نظراً لخبراتها الكبيرة والمتنوعة التي اكتسبتها من تداعيات أزمة كورونا، وباتت مصانع ومنتجو وموردو الأغذية المحلية قادرين على تلبية جزء لا بأس به من متطلبات السوق المحلية من الأدوية المختلفة.

الى ذلك ارتفعت أسعار النفط 3% عند أعلى مستوياتها منذ 7 سنوات بعد أن أدى تصاعد المخاوف من قيام روسيا، وهي أحد كبار منتجي الطاقة، بغزو أوكرانيا إلى زيادة المخاوف من قلة إمدادات النفط الخام العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق 3.03 دولارات أو 3.3% إلى 94.44 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.22 دولارات أو 3.6% إلى 93.10 دولاراً للبرميل.

ولامس الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أواخر 2014 متجاوزين المستويات القياسية التي سجلاها كما سجلا مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات العالمية مع تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن مجموعة أوبك بلس أنتجت في يناير دون المستوى المستهدف بنحو 900 ألف برميل يومياً ما يشير إلى الصعوبات التي تواجهها بعض الدول في زيادة إنتاجها. وحذرت الوكالة من أنه إذا استمرت الفجوة بين إنتاج أوبك+ والمستويات التي تستهدفها فإن ذلك سيزيد التوتر على صعيد الإمدادات.

ولفتت وكالة الطاقة الدولية إلى أن المخزونات النفطية البالغة نحو 2.7 مليار برميل تراجعت 355 مليون برميل عن مستوياتها قبل عام لتسجل أدنى مستوياتها في 7 سنوات. ومحلياً انخفض سعر برميل النفط الكويتي 41 سنتا خلال تعاملات الجمعة، ليبلغ 92.14 دولاراً في تداولات.