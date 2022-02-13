نزوح دولي من أوكرانيا.. وقرع طبول بلا حرب

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عواصم - الوكالات: يحبس العالم انفاسه انتظارا لنتائج الاتصال الهاتفي الحاسم بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي جو بايدن، في وقت حذرت الولايات المتحدة من احتمال غزو روسي لأوكرانيا يوم الثلاثاء وهو ما اعتبرته موسكو «هيستيريا» اميركية وسط موجة قلق عالمية ومطالبات من الدول لمواطنيها ودبلوماسييها بمغادرة اوكرانيا التي دعا رئيسها الى الهدوء مطالبا بـ«معلومات اكيدة» بدل اثارة الهلع من قرع طبول الحرب التي اطلقت موجة نزوح للمدنيين من مناطق التوتر الى داخل اوكرانيا....(طالع ص17).

وصعدت الولايات المتحدة نبرة تحذيراتها بشأن اوكرانيا قائلة ان غزو روسيا يبدأ بقصف جوي، يمكن ان يباشر في غضون ايام، وطلبت من الرعايا الأميركيين المغادرة خلال 48 ساعة. وفي اطار مساعٍ دبلوماسية حثيثة لدرء غزو محتمل، اعلن الكرملين عن اتصال بين بوتين وبايدن وايضا مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

كما تحدث وزير الخارجية الأميركي، انتوني بلينكن، الى نظيره الروسي، سيرغي لافروف، امس معتبرا المحادثات «لحظة مفصلية» في الأزمة ومؤكدا ان حكومته «جاهزة لما قد يحصل».

وكان البيت الأبيض حذر في وقت سابق من هجوم يشنه اكثر من 100 الف عسكري روسي يحتشدون قرب اوكرانيا حتى خلال الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

ونقلت صحيفة «بوليتيكو» عن مصادر قولها ان بايدن اكد لزعماء غربيين ان روسيا خططت لبدء غزو اوكرانيا في 16 فبراير الحالي وطلبت السفارة الأميركية لدى كييف امس من الموظفين غير الضروريين مغادرة اوكرانيا بعيد اعلان روسيا انها باشرت بخفض وجودها الدبلوماسي في اوكرانيا مؤكدة انها تخشى «استفزازات» من جانب السلطات الأوكرانية او «بلد آخر».

وأطلقت دول عربية وأوروبية امس دعوات لمواطنيها بعدم السفر الى اوكرانيا في الوقت الراهن ما يزيد من قتامة الموقف. من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي امس ان التحذيرات من غزو روسي وشيك يثير «الهلع» مطالباً بدليل قاطع على هجوم مخطط له. وأضاف زيلينسكي امام الصحافيين «كل هذه المعلومات تثير الهلع فحسب، ولا تساعدنا» وأوضح انه «اذا كان لدى اي شخص معلومات اضافية حول احتمال حدوث غزو بنسبة 100% فليزودنا بها».

في المقابل بدأت روسيا، امس مناورات بحرية جديدة في البحر الأسود منددة بالـ«هيستيريا» الأميركية وأعلنت وزارة الدفاع الروسية «أبحرت اكثر من 30 سفينة من اسطول البحر الأسود من سيفاستوبول ونوفوروسيسك بحسب خطة المناورات». ونددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بـ«هستيريا البيت الأبيض الواضحة اكثر من اي وقت مضى» واضافت ان «الأميركيين بحاجة الى حرب بأي ثمن. الاستفزازت والمعلومات المضللة والتهديدات هي الطريقة المفضّلة لحلّ المشاكل الخاصة».