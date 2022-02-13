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إعفاء المواطنين والبدون القادمين من أوكرانيا من شهادة «PCR»


دعت وزارة الخارجية أمس المواطنين الكويتيين الراغبين في السفر الى اوكرانيا الى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن. واهابت في بيان بالمواطنين الموجودين هناك الى المغادرة حفاظا على سلامتهم والتواصل مع سفارة الكويت في كييف. وأصدرت الادارة العامة للطيران المدني امس قرارا باستثناء المواطنين الكويتيين والطلبة حاملي جوازات سفر المادة 17 القادمين من اوكرانيا من تقديم شهادة فحص كورونا الـPCR نظرا لتصاعد الأحداث السياسية في جمهورية اوكرانيا. وأضافت انه سيتم فحص جميع الركاب القادمين عند الوصول الى مطار الكويت الدولي. وكانت وزارة الخارجية دعت في وقت سابق امس المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر الى اوكرانيا الى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن كما دعت المواطنين الموجودين هناك الى المغادرة حفاظا على سلامتهم.


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