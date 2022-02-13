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وطن النهار

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استقبل وفداً نسائياً

الجابر بحث حقوق المرأة الدستورية والقانونية


استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر، مجموعة من ممثلات بعض جمعيات النفع العام المهتمة بقضايا المرأة، حيث دار الحديث حول احقية المرأة الكويتية في الحصول على حقوقها وفق الدستور والقانون واتاحة الفرصة الكاملة لخدمة الوطن دون شروط وتقييد، وعدم القبول بأن يكون ملف حقوق المرأة مساحة للمساومة السياسية والتفاوض، انما هو استحقاق كامل لها على اعتبارها نصف المجتمع وأحد اهم عناصر الاصلاح والتنمية للكويت، وقد تشكل الوفد من: لولوة الملا رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، د. لبنى القاضي رئيسة سابقة لمركز دراسات المرأة بجامعة الكويت، بيبي عاشور رئيسة الجمعية الكويتية للاخاء الوطني، د. منال بوحيمد عضو الجمعية الكويتية لحقوق الانسان، م. مها البغلي عضو المجلس البلدي، مي الحجاج رئيسة جمعية سوروبتمست للتنمية المجتمعية، وأ. فاطمة الصراف من الرابطة الوطنية للامن الاسري.


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