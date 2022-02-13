السفير السنغالي: تطوير التعاون الاقتصادي بين الكويت وداكار

وطن النهار

أشاد السفير السنغالي لدى البلاد إبراهيم الخليل سيك بالعلاقات الكويتية - السنغالية، خصوصا في المجال السياسي.

وقال في تصريح لـ«النهار» عندما قدمت أوراق اعتمادي لسمو الأمير أكد لي ان علاقة البلدين متميزة وكانت كلماته الترحيبية حافزاً للعمل، إذ أكد سموه على علاقات الكويت مع بلدي ومع الرئيس ماكي سال.

كما أكد سموه على رغبته بدعوة الرئيس ماكي سال لزيارة الكويت، وزاد: اعتقد ان الدعوة مرهونة بالوقت فقط وستلبى هذه الدعوة والتي أجلت بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولفت الى ان كلمات سموه: (أهلا بك) كانت تعبر عن استقبال حار من سموه لي وتعبر عن مدى علاقة الصداقة التي تربط بلدينا.

وعن الملفات التي سيوليها اهمية في المرحلة المقبلة قال: من اولويات عملي تطوير التعاون الاقتصادي فيما بيننا ونأمل ان نستمر في المشاريع التنموية والاجتماعية في السنغال.

وأوضح انه سيستعرض خطة السنغال الاقتصادية وسنبحث عن تمويل للمشاريع التنموية مع الصندوق الكويتي للتنمية.

كما سيدعو المستثمرين الكويتيين للاستثمار في السنغال من خلال القطاع الخاص وليس الحكومي فقط.

وتابع: الفكر الاقتصادي في السنغال تغير وهدفنا ايجاد دعم وتمويل المشاريع القائمة بالشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة والقطاع الخاص.

وأوضح ان المدينة الإدارية الجديدة «جم ياجو» انتقلت اليها معظم وزارات الدولة وهي مدينة جديدة وتمثل ديناميكية الدولة للمضي قدما في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وعما اذا كان قد قدم هذه المقترحات والمشاريع لغرفة التجارة والصناعة في الكويت اجاب: لم اتمكن حتى الآن بسبب تفشي جائحة «كورونا» لكننا نعمل من أجل ذلك وهي اولى اهتماماتي، ونأمل ان يكون التعاون مع القطاع الخاص جدياً ومدروساً ومع الشركات التي لديها القدرات في التنفيذ.

وأضاف: السنغال بلد مستقر سياسياً واجتماعياً وحتى اقتصاديا، ونحن نسير وفق ديناميكية مدروسة وسريعة.

وأوضح ان بلاده تعمل على تفادي اي أزمة وانها تعالج الأمور بحذر وتعمل على أن يكون المستثمر جانياً للارباح ومرتاحاً نفسياً ويساعد البلد على التطور في البنية التحتية وهذا تحدٍ اجتماعي تعمل الحكومة على معالجته لأن نسبة الشباب 15% إلى 20% أقل من 35 سنة يحتاجون الى مناصب شغل لرعاية أسر تتكون من أكثر من 3 أفراد.

وأوضح ان نسبة البطالة في السنغال لا يستهان بها وان الحكومة تعمل على تخفيضها وذلك بايجاد مناصب عمل لهؤلاء الشباب خصوصاً المتعلمين منهم.

وحول ما اذا كانت لديه خطة سيعمل من خلالها في المستقبل القريب لتطوير العلاقات اجاب: نعم، وهي مستمدة من خطاب الرئيس التي تعتمد على دعم وتطوير العلاقات مع الكويت على المستوى الاقتصادي.

وأضاف: مهمتي واضحة جداً هي دعم المشاريع وايجاد فرص عمل للشباب في السنغال وذلك بادخال الاستثمارات الكويتية إلى السنغال.

وتوجه سيك بالتهنئة الخالصة للكويت أميراً وشعباً وحكومة بمناسبة عيدي التحرير والوطني.

وقال: أهنئ الكويت بعيد التحرير الـ 31 وكان لنا الشرف في المشاركة في التحالف الدولي لتحرير الكويت من الغزو العراقي حتى وان كانت مشاركتنا رمزية في تحرير هذا البلد الصديق، ومن المؤسف جدا ان تفقد السنغال عددا من جنودها الذي وصل إلى 97 من جنودنا الأخيار والكويت لم ولن تنسى هذا.

وأوضح: ان هذه التضحية تدل على علاقاتنا القوية منذ البداية.

كما تقدم بالتهنئة للحكومة الكويتية على تسييرها الذي وصفه بالمتميز لجائحة «كورونا».

وقال: لقد تابعنا الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة الناس ليس فقط المواطنين الكويتيين وانما المقيمين ايضاً وتوفير اللقاحات.

وأضاف: ليس من السهل عندما تغلق الحدود، ولكن كانت الأمور في صالح الشعب، ونأمل أيضاً ان تتبوأ الكويت المكانة الدولية التي تستحقها، خصوصاً ان الكويت تقوم بنشاطات كبيرة على المستوى الانساني وتقديم المساعدات في مختلف دول العالم، وهذا أمر رائع ويعد أحد ركائز الدبلوماسية الكويتية.

