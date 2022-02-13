المنصور بحث وسفراء العلاقات ودعم التعزيز الأمني

وطن النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد المنصور في مكتبه بمقر وزارة الداخلية الخميس 10/2/2022 سفير المملكة العربية السعودية الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، وسفير سلطنة عمان الدكتور صالح بن عامر الخروصي، وسفير جمهورية مصر العربية أسامة شلتوت (كل على حدة).

ورحب المنصور بسفير المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير سلطان بن سعد، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالشأن الأمني.

ومن جانبه أعرب الأمير سلطان بن سعد عن شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد المنصور على حسن الاستقبال، مؤكدا أهمية الموضوعات التي تم بحثها خلال اللقاء.

كما رحب بسفير سلطنة عمان الشقيقة د. صالح بن عامر الخروصي، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات الأمنية وسبل تعزيزها . ومن جانبه اشاد الخروصي بما تم طرحه من موضوعات في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. ورحب المنصور بسفير جمهورية مصر العربية الشقيقة أسامة شلتوت، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الأمني وسبل تعزيزها، لاسيما في مجال تبادل المعلومات والخبرات والتدريبات المشتركة. وأعرب السفير المصري عن شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على حسن الاستقبال وما تحظى به الجالية المصرية من رعاية واهتمام في الكويت الشقيقة.

