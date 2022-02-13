loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

دانت استهداف ميليشيات الحوثي المطار التجاري للمدينة

الكويت عن استهداف «أبها»: هجمة جبانة


أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للهجمة الإرهابية الجبانة لميليشيات الحوثي والتي استهدفت أخيراً المطار التجاري لمدينة أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن استمرار مسلسل هذه الأعمال الإرهابية على المناطق المدنية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وفيه تقويض لأمن المملكة والمنطقة ما يتطلب تحركا جادا وسريعا من المجتمع الدولي لردع مثل هذه الأعمال الإرهابية المجرمة ومحاسبة مرتكبيها. وأكدت وقوف الكويت الثابت والتام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة