«النزاهة»: الرقابة المسبقة لا تقبل الإعفاء

وطن النهار

عبرت جمعية النزاهة الوطنية عن رفضها لمشروع القانون المطروح في مجلس الأمة لتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 47 لعام 1993 في شأن الرعاية السكانية الخاص بإعفاء مؤسسة الرعاية السكنية من الخضوع للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وقانون المناقصات المركزية لمدة خمس سنوات.

وقال رئيس الجمعية المحامي محمد ذعار العتيبي: إن الجمعية أرسلت مخاطبات عدة لرئيس مجلس الامة ووزير شؤون الاسكان وهيئة مكافحة الفساد لتسجيل اعتراضها على هذا المشروع من حيث الشكل والمضمون مطالبة الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادته للدراسة.

وأكد العتيبي أن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وقانون المناقصات المركزية لها تدابير أساسية لا تقبل التأجيل أو الإعفاء باعتباره ضمانات ضرورية لتجنب المخالفات وتلافي حدوث فساد كما أن الرقابة المسبقة على المشاريع التزامات أساسية تجاه جهود الدولة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد إضافة لما تمثله من التزامات أساسية للكويت في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

وأضاف العتيبي أن الاعفاء السابق للمؤسسة الصادر بالقانون السابق رقم 14 لسنة 2016 الخاص بإعفاء مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لم تستفد منه المؤسسة حيث عانت غالبية المشاريع السكنية المؤسسة التي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دينار من التأخير، ما يؤكد عدم جدوى الاعفاء من الرقابة المسبقة.

وشدد العتيبي على أن الجمعية تعتبر أن الإعفاء من الرقابة المسبقة لمشاريع سكنية ضخمة تقدر بأكثر من مليار دينار يرفع من مخاطر حدوث الفساد في تلك المشاريع.

