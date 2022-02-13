loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الظفيري بحث وهالرجارد العلاقات الثنائية


اجتمع نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري مع نائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز التمثيل الخارجي للاتحاد الأوروبي كارل هالرجارد الذي يزور البلاد والوفد المرافق له في إطار استكمال جولة المشاورات السياسية التي عقدت في بروكسل أخيرا بين السفير الظفيري والأمين العام لجهاز العمل الخارجي التابع للاتحاد الأوروبي انريكي مورا. وتم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقة بين الكويت والاتحاد الأوروبي إضافة إلى المواضيع الواردة في جدول أعمال الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين في الجانبين. حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير ناصر الهين.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة