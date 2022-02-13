«رابطة الصداقة» هنأت بالذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإيرانية

وطن النهار

هنأت رابطة الصداقة الكويتية- الايرانية الشعب الايراني بمناسبة مرور 43 عاماً على انتصار الثورة ، متمنية لايران حكومة وشعبا الاستمرار في النجاح والتقدم. واشاد محمد السنعوسي رئيس الرابطة واعضاء رابطة الصداقة بالعلاقات المتميزة بين الكويت والجمهورية الاسلامية الايرانية، معربين عن املهم ان تستمر مثل تلك العلاقة التاريخية بما يحقق طموحات الشعبين الصديقين. واشار رئيس واعضاء اللجنة الى الدور الذي لعبته اللجنة مع شقيقتها لجنة الصداقة الكويتية- الايرانية بالمساهمة في ترسيخ العلاقة المميزة القائمة على اسس متينة وقوية، مؤكدين العزم على توثيق تلك العلاقة بين البلدين الجارين من اجل المضي قدما في ارساء الامن والاستقرار في الاقليم.