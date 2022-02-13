مندني: مساواة أساتذة «التطبيقي» بالجامعة

وطن النهار

قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد مندني: إن هناك العديد من الملفات العالقة يتوجب على وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف سرعة حسمها حفاظا على سير العملية التعليمية، وكون أن مجلس إدارة الهيئة سيجتمع خلال الأيام المقبلة فكلنا أمل في الله عز وجل ثم في الوزير بإدراج ثلاث قضايا ملحة على جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة المقبل، والمتمثلة بـمساواة الهيئة التدريسية في التطبيقي بزملائهم في جامعة الكويت من حيث النصاب التدريسي والساعات الزائدة عن النصاب، إقرار ترقيات أعضاء هيئة التدريس، وتعويض المبتعثين الذين تعثرت بعثاتهم خلال جائحة «كورونا» لظروف خارجة عن إرادتهم.

