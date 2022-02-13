الفارس: تذليل الصعوبات كافة أمام شبابنا

وطن النهار

باهتمام بالغ ومتابعة ميدانية دقيقة قامت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس وكان بمرافقتها مدير عام البلدية المهندس احمد المنفوحي ونائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع المهندسة م.نادية الشريدة، وعدد من قياديي البلدية والرئيس التنفذي لشركة المستقبل لحاضنات الأعمال ابرار فيصل المسعود في جولة تفقدية لمشروع «انجاز هب» الذي يعتبر احد اهم المشاريع التي تعنى بدعم المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، للوقوف على آخر المستجدات في هذا المشروع، ومدى جهوزيته لاستقبال الجمهور بشكل كامل وبنسبة 100%.

وخلال الجولة اكدت الفارس بأن هذا المشروع بجهود القائمين على المشروع الذي سيصبح من الأماكن المهمة المخصصة للشباب ومبادراتهم.

وأصدرت توجيهاتها بتذليل جميع الصعوبات، وتقديم العون بشتى اشكاله لنرى موقعاً تجارياً بسواعد الشباب الكويتي ذي طابع ترفيهي مميز من خلال الفعاليات والأنشطة المتنوعة الجاذبة للجمهور.

من جهته، اكد مدير عام البلدية المهندس احمد المنفوحي خلال الجولة التفقدية بأن كل الاحتياجات لهذا المشروع سيتم توفيرها بالسرعة الممكنة ليتسنى للمشغلين تقديم جميع الخدمات التي من شأنها خدمة شريحة كبيرة من المستفيدين والمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنمية مشاريعهم من خلال الانشطة والورش التدريبية التي تقوم بدفع وتطوير الأفكار للنهوض بمشاريعهم لتتجاوز المتوسطة والصغيرة وتصبح مشاريع كبرى تنافس مثيلاتها على المستويين المحلي والعالمي.

واضاف المنفوحي ان البلدية تقوم حالياً بتنشيط ودعم هذه التجربة وصولاً للهدف المنشود ومن خلال مشروع انجاز هب وسيتم تعميمها على جميع المحافظات باعتبارها ستكون اكبر منفذ لدعم الشباب وتوفير البيئة المناسبة لاقامة انشطتهم.

واصدرت نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع المهندسة نادية الشريدة توجيهاتها بتوفير كل الحلول والامكانات والنواقص والاساسيات في هذا المشروع ليكون جاهزاً مطلع مارس المقبل ليكون هذا الجهد حاضناً للمبدعين والمبادرين وأصحاب المشاريع بكل اشكالها وليكن ذا هوية تناسب الأفكار والطموحات التي يسعى لتحقيقها هؤلاء النخبة من الشباب الكويتي الذي ينتظر الفرص لتحقيق ما يصبو اليه.

كما اكدت الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل لحاضنات الاعمال المشغلة لمشروع «إنجاز هب» ابرار المسعود ان هذه الزيارة التفقدية ان دلت على شيء فانما تدل على الاهتمام البالغ من الحكومة لدعم المبادرين من ابناء الكويت وتوفير البيئة الخصبة لمثل هذه المشاريع.

ووجهت المسعود الشكر الجزيل الى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد على اتاحة الفرص للشباب الكويتي للابداع والابتكار ولتنمية البلاد من خلال رؤيتهما وايمانهما بسواعد الشباب.

وثمنت المسعود هذه الزيارة وقدمت الشكر البالغ للحرص الملموس والجهود الحثيثة من قبل الوزيرة د. رنا الفارس ومدير عام بلدية الكويت م. احمد المنفوحي لتذليلهم جميع الصعوبات والعراقيل للنهوض بهذا المشروع الداعم للشباب الكويتي في المرتبة الأولى.

واضافت المسعود بأن المشروع سيكون متكامل الاركان في القريب العاجل وتحديداً في شهر مارس المقبل ليكون وجهة ذات هوية ريادية لكل المبادرين، وكذلك وجهة ترفيهية مميزة وجاذبة للجمهور.

واختتمت المسعود حديثها بدعوة المجتمع الكويتي بكل اطيافه الى زيارة هذا الصرح الحكومي، والمشاركة بجميع الانشطة والفعاليات التي ستقام فيه، كما قدمت الدعوة لجميع المؤسسات والجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص ليكونوا جزءا لا يتجزأ من هذا المشروع والقائمين عليه.

