«المواصلات»: لا رسوم على الخدمات البريدية.. احذروا الرسائل المشبوهة

وطن النهار

اكدت وزارة المواصلات ان قطاع البريد لا يقوم بارسال اي رسائل نصية عبر تطبيق المحادثات «الواتساب» او رسائل عن طريق البريد الالكتروني «الايميل» للجمهور تطالبهم بسداد مبالغ مالية نظير التسليم او التوصيل او التوزيع للرسائل البريدية، لافتة الى ان جميع الروابط التي تصلهم هي من عمل بعض الأطراف المشبوهة من باب الاحتيال او قد تكون عبر المخترقين «الهاكرز».

واوضحت الوزارة في بيان لها عدم تحصيلها لأي مبالغ مالية وان اكثر الخدمات تقدم من قبل قطاع البريد في الوزارة هي مجانية للجمهور، وعليه فهي تتمنى من الجمهور الكريم ضرورة الحرص وعدم الالتفات الى هذه الرسائل او المواقع المشبوهة التي تطالبهم بسداد مبالغ مالية حتى ولو كانت بسيطة نظير الخدمات البريدية، موضحة ان هؤلاء المخترقين «الهاكرز» يرسلون رسائل عبر الواتساب او البريد الالكتروني تحمل شعار واسم الوزارة لاقناع شريحة الجمهور بأنها مرسلة من طرفها وهذا الأمر غير صحيح. وطالبت المواصلات من الجمهور بالحرص البالغ على متابعة واخذ المعلومات الصحيحة من خلال موقع الوزارة على شبكة الانترنت وكذلك حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر وانستغرام.

