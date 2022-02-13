«المعلمين»: الفرصة كافية أمام «التربية» لتأمين عودة الطلاب للدراسة

وطن النهار

أكد وفد جمعية المعلمين الكويتية المشارك في اجتماع اللجنة التعليمية الذي عقدته أخيراً برئاسة رئيس اللجنة د. حمد المطر، بحضور اعضاء اللجنة وقيادات من وزارة التربية، والأطراف المعنية بالشأن التربوي، حرص الجمعية على تسخير كل امكانياتها وقدراتها في مؤتمر «وثيقة اصلاح التعليم» ودعم وتعزيز كل الجهود لتحقيق الغايات المنشودة في عملية اصلاح التعليم.

وعبر وفد الجمعية الذي ترأسه امين الصندوق عبدالله الكندري، وضم عضوي مجلس الادارة ماجد العنزي وعبدالله الهديان عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة التعليمية في مجلس الأمة وتفاعلها الدائم مع القضايا التربوية، وفي فتح المجال للجمعية بصفتها الممثل الرسمي لأهل الميدان وقيادات التربية والمختصين فيها ولكل الأطراف المعنية في الشأن التربوي للتواصل والتباحث والتشاور وابداء وجهات النظر، ومناقشة القضايا في اطار منظم ومتكامل ومدروس، وللوصول الى النتائج المرجوة في الوقت الذي تم فيه اتخاذ العديد من القرارات والتوصيات التي لاقت اصداء ايجابية على المستوى التربوي بشكل عام، وأهل الميدان بشكل خاص.

وفي الاطار نفسه اشار رئيس وفد الجمعية المشارك في الاجتماع عبدالله الكندري، الى انه تم طرح العديد من المساعي والجهود التي تبذلها الجمعية لاصلاح التعليم ومن بينها المؤتمر التربوي الرابع والأربعين الذي تعتزم اقامته في الفترة من 7 الى 9 مارس المقبل تحت شعار «أولويات اصلاح التعليم ومتطلباته»، وتفعيل مشروعها لتمكين التعليم او ما يسمى برخصة التعليم وهو من ابرز المشاريع التعليمية الفنية التي تصب في صالح المعلم، وتم تطبيقه في معظم دول العالم المتقدم، والتي تهتم بالمعلم كمحور اساس لأي تطوير او تنمية في الدولة بشكل عام، كما انه تم طرح قضايا اخرى متعلقة بمستجدات الأوضاع والخطط التربوية للفترة الثانية من العام الدراسي.

من جانب آخر اشادت الجمعية بقرار وزارة التربية في تمديد اجازة نصف السنة الدراسية في ظل الانتشار الواسع لوباء الكورونا، مشيرة ان ذلك جاء متوافقا مع مطالبها وما دعت اليه في الحاجة الى منح الوزارة الفرصة الكاملة لاعادة النظر في خططها للعودة الآمنة، والى اجراء التعديلات اللازمة للتقويم الدراسي وبشكل مبكر قبل بدء الفترة الدراسية الثانية.

