مخزون الكويت الاستراتيجي من الأغذية والأدوية «آمن»

مال وأعمال

أكدت مصادر لـ «النهار» أن المخزون الكويتي من السلع والأدوية آمن ويتدفق بسهولة، لافتة الى أن الكويت اعدت خططاً استراتيجية طويلة المدى لمواجهة تداعيات الصراع الروسي - الأوكراني في حال تفاقمت الأمور، موضحة أنه لا مخاوف من تأثر سلاسل الإمدادات بأي أزمات خارجية.

ولفتت المصادر، الى أن الكويت تعتمد في استراتيجية تأمين الغذاء والدواء على مجموعة كبيرة من الأسواق الاستراتيجية، وأنها لا تكتفي بعدد محدود من الأسواق، وإنما هناك خيارات متنوعة للاسواق تتم دراستها ومعرفة الأفضل للحصول على السلع الاساسية.

وأكدت المصادر، أن الكويت بات لديها قدرة كبيرة على التعامل مع هكذا أزمات نظراً لخبراتها الكبيرة والمتنوعة التي اكتسبتها من تداعيات أزمة كورونا، و باتت المصانع ومنتجو وموردو الأغذية المحلية قادرين على تلبية جزء لا بأس به من متطلبات السوق المحلي من الأدوية المختلفة.

وقالت إن هناك الكثير من الآليات التي تستهدفها الكويت في المرحلة المقبلة لتعزيز مخزونها الاستراتيجي من الغذاء والدواء، من بينها توسيع استثماراتها الخارجية في مجالات الغذاء والأدوية والعمل على تأمين وصول تلك الاحتياجات إلى الكويت عبر سلاسل إمداد آمنة.

واشارت المصادر ذاتها الى أن جائحة كورونا دفعت الى الكثير من التحوطات، لضمان عدم نقص اي سلعة أساسية، مشيدة بتعامل الحكومة مع الجائحة فيما يتعلق بضمان توفير كل احتياجات المستهلكين دون انقطاع.

