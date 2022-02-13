%3 ارتفاعاً في أسعار النفط بفعل توترات عسكرية

مال وأعمال

ارتفعت أسعار النفط 3% عند أعلى مستوياتها منذ 7 سنوات بعد أن أدى تصاعد المخاوف من قيام روسيا، وهي أحد كبار منتجي الطاقة، بغزو أوكرانيا إلى زيادة المخاوف من قلة إمدادات النفط الخام العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق 3.03 دولارات أو 3.3% إلى 94.44 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.22 دولاراً أو 3.6% إلى 93.10 دولاراً للبرميل.

ولامس الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أواخر 2014 متجاوزين المستويات القياسية التي سجلاها كما سجلا مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات العالمية مع تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن مجموعة أوبك بلس أنتجت في يناير دون المستوى المستهدف بنحو 900 ألف برميل يومياً ما يشير إلى الصعوبات التي تواجهها بعض الدول في زيادة إنتاجها.

وحذرت الوكالة من أنه إذا استمرت الفجوة بين إنتاج أوبك+ والمستويات التي تستهدفها فإن ذلك سيزيد التوتر على صعيد الإمدادات.

ولفتت وكالة الطاقة الدولية إلى أن المخزونات النفطية البالغة نحو 2.7 مليار برميل تراجعت 355 مليون برميل عن مستوياتها قبل عام لتسجل أدنى مستوياتها في 7 سنوات.

ومحلياً انخفض سعر برميل النفط الكويتي 41 سنتا خلال تعاملات أمس الأول الجمعة ، ليبلغ 14ر92 دولاراً، مقابل 55ر92 دولاراً.

