إعادة تشكيل «التوحيد القياسي»

مال وأعمال

أصدر وزير التجارة والصناعة مطلق فهد الشريعان قراراً باعادة تشكيل اللجنة العامة للتوحيد القياسي، حيث ضمت اللجنة بعد اعادة تشكيلها باعادة تشكيل اللجنة برئاسة وزير التجارة وممثلين من هيئة الصناعة، حيث يتولى مدير عام الهيئة نائب رئيس اللجنة ونائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية عضواً ومدير ادارة المواصفات والمقاييس امين سر اللجنة، كما ضمت اللجنة ممثلين عن جهات حكومية من بلدية الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وبلدية الكويت ووزارة الأشغال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والادارة العامة للجمارك والهيئة العامة للغذاء والتغذية و3 ممثلين من ذوي الخبرة.

كما وقع مدير عام الهيئة العامة العامة للصناعة قرارات بتوقيع جزاءات ادارية على 18 مصنعاً مخالفاً، حيث نصت القرارات على ضرورة ازالة المخالفة خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ المخالفة، مشيرة الى انه في حال عدم ازالة المخالفة خلال الفترة سيتم اتخاذ اجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

