«المركزي»: 93.7 % نسبة «التكويت»

مال وأعمال

كشف بنك الكويت المركزي عن تكويت 93.7% من إجمالي عدد موظفيه لأول مرة بتاريخ البنك، لافتاً أن النسبة ارتفعت من مستواها البالغ 82% في 2007/ 2008.

وأكد المركزي في وثيقة رسمية حصلت عليها «النهار» أنه يواصل التزامه التام بسياسة إحلال العمالة الكويتية محل الوافدة، من خلال منهجية التكويت والإحلال التي يتبعها المركز والتي ترتكز على استقطاب الكوادر الوطنية المتميزة وتأهيلها وتدريبها تدريباً نوعياً يساهم في تكوين وتنمية وصقل مهاراتهم وزيادة معارفهم وإكسابهم القدرات المهنية المتخصصة، والحفاظ على تلك الكوادر من خلال الحوافز المناسبة. وأشار أنه بصدد استكمال الاختبارات الخاصة بحملة توظيف الكويتيين حصراً بموجب إعلان الوظائف التي أعلنها وفق التعميم رقم 1/2021، حيث يجرى فحص وتدقيق وفرز طلبات العمل ومراجعتها على أن يتم استكمال الاختبارات لدى جهة خارجية متخصصة وتعيين الحاصلين على أعلى الدرجات في التقييم النهائي وبما يضمن مطابقة الشروط وتحقيق الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية، وهو الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على رفع نسبة الكويتيين العاملين في البنك.

