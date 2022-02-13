«الشال»: 8 سنوات هروباً للاستثمار الأجنبي!

مال وأعمال

اكد التقرير الاسبوعي لـ الشال «ان رصيد الاستثمارات الأجنبية - باستثناء الحكومة-، في عام 2020، بلغ نحو 14 مليار دينار، ارتفاعاً من رصيد بنحو 13 مليار دينار في نهاية عام 2019، ولكن الزيادة كانت بارتفاع غير المباشر ضمنه وهو قليل النفع، وانخفاض المباشر المستهدف تنموياً.، فقد ارتفع الاستثمار في الحافظة المالية في عام 2020 إلى نحو 5.6 مليارات دينار من نحو 4.8 مليارات دينار في عام 2019، ومثله ارتفع في الأدوات المالية الأخرى إلى نحو 3.3 مليارات دينار من نحو 3.2 مليارات دينار، وارتفع في المشتقات المالية إلى 1.6 مليار دينار من 1.4 مليار دينار.

واوضح الشال ان الإدارة المركزية للإحصاء أصدرت تقريراً لها حول تدفقات الاستثمار الأجنبي، بشقيه المباشر وغير المباشر، بالرغم من أن عنوان التقرير اقتصر على ذكر «الاستثمار المباشر في دولة الكويت لعام 2021، و2021» هو تاريخ صدور التقرير وليس أرقامه. وهناك خلط ما بين السنتين في بداية التقرير وما بعد البداية، لافتا الى ان في التقرير شكوى بأن الاستجابة على أسئلة المسح الثالث كانت 63.6% ممن استلموا متطلباته، أي ضعيفة، ونعتقد بضرورة دعم الإدارة بتقنين الزامية الاستجابة.

وذكر التقرير انه في المقابل، انخفض رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.67 مليارات دينار في 2019 إلى 3.55 مليارات دينار، أي كان هناك نزوح أو تدفقات خارجة بحدود 119 مليون دينار في عام 2020. ويتركز نحو 53.4% من تلك الاستثمارات في ثلاث قطاعات، هي شركات الاتصالات، وشركات الاستثمار، والبنوك، والقطاعات الثلاثة لا تحتاج فيها الكويت خبرة أجنبية أو منفعة، لأن لديها فيها خبرات محلية متقدمة. ولا تتوافر في الإحصاءات أهم مؤشرات النفع في الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو عدد فرص العمل المواطنة المستدامة التي خلقت في كافة تلك المشروعات.

وتوحي أرقام التقرير بأن الإدارة المركزية للإحصاء تحتاج إلى الكثير من الدعم القانوني والدعم المعرفي حتى ترتقي بجودة إحصاءاتها، فضمن الأرقام المنشورة، نحو 1.132 مليار دينار، أو نحو 32% من إجمالي رصيد الاستثمار المباشر غير معرفة أو مصنفة أخرى.

رغم أن أرقام التقرير تذكر بأن هناك 19.6 مليون دينار استثمار في شركات الصرافة، و12 مليون دينار استثمار في شركات الخدمات، و100 ألف دينار في شركات النفط والغاز، وهي مبالغ صغيرة، بينما يظل أكثر من مليار دينار غير معرف، وذلك أمر غير مقبول احصائياً.

وتشير أرقام «الأنكتاد» إلى أن عام 2020 كان الأفضل في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى دول مجلس التعاون الخليجي الست منذ عام 2011، فقد بلغ صافي رصيد التدفقات الداخلة للدول الست نحو 27.7 مليار دولار، نصيب الإمارات منها كان 19.9 مليار دولار، ثم السعودية 5.5 مليارات دولار، ثم عُمان 4.1 مليارات دولار، ثم البحرين نحو مليار دولار، بينما كان بالسالب لقطر بنحو 2.4 مليار دولار، ثم الكويت بالسالب 319 مليون دولار. ومنذ عام 2011، عندما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت أعلى مستوياتها بنحو 3.3 مليارات دولار، وكابدت تلك التدفقات هبوطاً متصلاً على مدى ثماني سنوات من السنوات التسع التالية، حتى وصلت إلى السالب في عام 2020 وفقاً لكل من الإدارة المركزية للإحصاء والانكتاد.

وفي الختام، لا يفترض أن يفهم من تلك الفقرة بأننا نضع اللوم على جهة بعينها، سواء ما يتعلق بانحسار تلك التدفقات، أو بجودة إحصاءاتها، فذلك إفراز طبيعي لتردي البيئة العامة الحاضنة للتنمية، وأحد مؤشرات الحاضر لتردي تلك البيئة تخفيض تصنيف المصارف من قبل وكالة فيتش، وضياع الأولويات سبب، وضع الخطط والسير عكسها سبب آخر، غياب الوعي بأهمية جودة المعلومات وحداثتها سبب ثالث، الانتشار السرطاني للهيئات والأجهزة من دون التحقق من الحاجة وجودة الأداء سبب رابع، لذلك، من الطبيعي أن يكون عزوف أو حتى هروب الاستثمارات المباشرة، محلية أو أجنبية، هو حصاد تلك البيئة الطاردة.

