«عقارات الكويت» تنجز أول مشروعاتها في ميامي

مال وأعمال

انتهت شركة عقارات الكويت من تطوير أول مشروع لها في ميامي، YOTELPAD-Miami متعدد الاستخدامات، والمكون من 31 طابقا. كانت الشركة، الى جانب شريكها المطور «Aria Development Group»، قد حصلت على شهادة انجاز المشروع الأسبوع الماضي، مطلقة بذلك أول مشروع سكني يحمل علامة «YOTEL» على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. يقع المشروع السكني وسط مدينة ميامي، ويضم 231 وحدة سكنية تشغل الطوابق من الخامس عشر الى الثلاثين. ويبدأ تسليم الوحدات السكنية، والتي بيعت بمتوسط سعر بلغ 650 دولاراً للقدم المربع، الأسبوع الحالي، حيث بلغ اجمالي عمليات البيع للوحدات السكنية أكثر من 72.6 مليون دولار، وتحقيق أرباح بلغت 15.4 مليون دولار، حصة عقارات الكويت منه 51%، وسوف يظهر الأثر المالي للمشروع في البيانات المالية للشركة في الربع الثاني من العام الحالي. كما يضم المشروع 222 غرفة فندقية من الطابق الأول وحتى الرابع عشر من المشروع، ومن المتوقع افتتاحه في ابريل القادم.

تمكنت شركة OneWorld Properties، التي تم تكليفها ببيع وحدات المشروع، من بيع جميع الوحدات السكنية البالغ عددها 231 والتي تبدأ من 300 ألف دولار، في غضون 9 أشهر من بدء المبيعات. وقد استعان شركاء المشروع بشركة الهندسة المعمارية الرائدة Stantec لتصميم المشروع، وBeauchamp Construction لأعمال البناء والتطوير، بينما قدمت Development Services Solutions الخدمات الإدارية لعملية البناء. وقال طلال البحر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة عقارات الكويت: «حقق تعاملنا مع شركة Aria Development Group وفريق العمل في YOTELPAD نجاحا كبيرا.

