الرويح: «المصارف» ينظم الأنشطة المتنوعة لمنتسبيه تجسيداً للقيام بمسؤولياته الاجتماعية

مال وأعمال

أكد رئيس مجلس ادارة نادي المصارف يوسف الرويح اهمية الدور الايجابي للنادي في تقديم افضل ما يمكن للعاملين في القطاع المصرفي وأسرهم، وكذلك في المساهمة بكل ما يمكن ان يفيد المجتمع في الكويت من انشطة وأعمال تطوعية ومبادرات متنوعة، وذلك تجسيداً للقيام بمسؤولياته الاجتماعية تجاههم.

وأشار الرويح في تصريح صحافي الى ان النادي كرم رؤساء مجالس ادارات البنوك الكويتية انطلاقاً من مبدأ الشراكة والتعاون المستمر معهم في جميع المجالات، حيث يتم التنسيق مع ادارات تلك البنوك في الكثير من الأنشطة والبرامج التي ينظمها النادي كون ان موظفي المصارف وعائلاتهم يشكلون النواة الأساسية للنادي، سواء كانت تلك الأنشطة ترفيهية او رياضية او اجتماعية، وكذلك المبادرات التي يطلقها النادي والتي عادة ما يقوم بها متطوعوه من موظفي وموظفات البنوك الكويتية الذين لا يدخرون جهدا في سبيل انجاح تلك المبادرات مضحين بأوقاتهم، وهذا ما شهدناه في الكثير من الفعاليات التي كان فيها موظفو المصارف مثالا في العطاء والتفاني، خصوصاً خلال جائحة «كورونا» التي كشفت للجميع حرص ابناء الكويت بمختلف تخصصاتهم ومواقعهم على البذل والعطاء والوقوف صفاً واحدا في سبيل مواجهة الوباء من جهة وكذلك تقديم المساعدة للمحتاجين والوقوف معهم في تخفيف ظروفهم الصعبة.

وأوضح الرويح ان هناك الكثير من الأنشطة التي يتم الاعداد لها في الفترة المقبلة والتي ستدخل الفرح والبهجة على قلوب موظفي المصارف وأفراد عائلاتهم، مبينا ان الدوري الرياضي الذي اقيم أخيراً وفاز فيه فريق بيت التمويل قد لاقى نجاحا كبيرا واقبالاً مميزا حيث كان تنظيمه بشكل رائع مع الالتزام التام بالاشتراطات الصحية حرصا على سلامة الجميع، خصوصاً وأن جميع العاملين والعاملات في المصارف قد تم تطعيمهم بالكامل، وهذا دليل على حرصهم وحرص ادارات البنوك الكويتية على التعاون مع السلطات الصحية بما يضمن تحقيق السلامة للموظفين ولرواد البنوك من مواطنين ومقيمين.

ودعا الرويح جميع العاملين في مصارف الكويت الى متابعة انشطة وفعاليات النادي والمشاركة فيها لما فيها من فوائد صحية وآثار ايجابية على صحة الأبناء، مؤكدا ان مجلس ادارة النادي حريص على استمرار الاعداد والبحث عن افضل البرامج لمنتسبيه. وختاما شكر الرويح د.حمد الحساوي الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت على دعمه المستمر لجميع انشطة وفعاليات النادي الرياضية والاجتماعية.

