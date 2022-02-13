«المركزي الإماراتي» وافق على إطلاق بنك رقمي

مال وأعمال

قالت شركة إيه.دي.كيو القابضة التابعة لحكومة أبوظبي، إن مصرف الإمارات المركزي أعطى موافقة مبدئية لإطلاق منصة جديدة للخدمات المصرفية الرقمية تدعمها الشركة.

تأتي الخطوة بعد أن شهد العام الماضي إطلاق بنك رقمي تدعمه ياب التي مقرها دبي، وهي أول منصة مستقلة للخدمات المصرفية الرقمية في الإمارات.

أطلقت بعض بنوك الإمارات في السنوات الأخيرة منصاتها للخدمات المصرفية الرقمية، مثل «لف» التي أطلقها بنك الإمارات دبي الوطني و«المشرق نيو» من بنك المشرق.

ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في وي-أو 2.3 مليار درهم (626.26 مليون دولار)، بالإضافة إلى المساهمة العينية.

