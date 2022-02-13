«KIB»: أول بنك في الكويت يقدم خدمات عقارية متكاملة عبر النافذة الواحدة

مال وأعمال

بإرث يمتد لأكثر من أربعة عقود في المجال العقاري، والتي تبلورت معه خبرة ومعرفة تقنية واسعة وشاملة، يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات العقارية لعملائه، وذلك من خلال الإدارة العقارية في البنك، والتي تمثل نافذة واحدة متعددة الأقسام تشمل كل من قسم التمويل العقاري، والاستشارات العقارية، والتقييم العقاري، كذلك إدارة أملاك الغير.

هذا ويقوم KIB عبر إدارته العقارية بتوفير الحلول العقارية لكل من الأفراد والشركات، وبما يخص كافة أنواع العقارات، من سكن خاص ومباني استثمارية ومجمعات تجارية، وفنادق، إلى المستشفيات، والمدارس، والمصانع أيضاً. وتتمثل تلك الحلول، أولاً، في خدمات التمويل الإسلامي لجميع الاحتياجات العقارية بواسطة منتجات متعددة، منها المرابحة والإجارة وغيرها، كذلك، خدمات التقييم العقاري، والتي تشمل تقييم جميع أنواع العقارات، وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وتحديد الإيجارات الاقتصادية للوحدات المختلفة للعقارات، فضلاً عن تقدير كلفة الإنشاء لمختلف المشاريع العقارية.

وفي معرض تعليقه على سلسلة الخدمات العقارية المتكاملة التي يقدمها البنك، أكد المدير العام للإدارة العقارية لدى KIB، جاسم العبد الهادي، أن جزءاً من تقديم تلك الخدمات للعملاء بالمستوى والكفاءة المطلوبة يعتمد على تعيين جهاز فني متكامل يتألف من مجموعة من أكفأ المهندسين والمتخصصين في المجال العقاري، موضحاً أن من بين المهام المطلوبة منهم أيضاً هي تقديم الاستشارات والرأي الفني عن مختلف العقارات والمشاريع العقارية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع الإنشائية العقارية ومراحل إنجازها.

ومن بين الخدمات الإضافية التي يوفرها قسم التقييم العقاري، إعداد تقرير دليل البناء الهندسي والمساهمة في إعداد التقرير العقاري السنوي بمختلف مناطق الكويت، حيث يعتبر قسم التقييم العقاري في KIB مرجعاً رئيسياً لأكثر من جهة حكومية ومؤسسات مصرفية وشركات استثمارية وعقارية، وذلك بفضل خبرة البنك الطويلة في ذلك المجال منذ نشأته عام 1973 تحت اسم «البنك العقاري الكويتي». كما أشار العبد الهادي إلى الخدمات الاستشارية العقارية التي يقدمها البنك لتوجيه استثمارات عملائه لأفضل الفرص في ظل اتجاهات السوق المحلية المتغيرة، منوهاً إلى الخبرة الوافرة التي يتمتع بها البنك، والتي تمكنه من التنبؤ بتلك التغيرات والاستجابة لها بشكل سريع وفعال، كما أن لديه ما يكفي من الموارد والأدوات لمساندة كافة شرائح العملاء فيما يتعلق بخططهم العقارية.

أما بالنسبة لواحدة من أبرز الحلول التي يقدما البنك ضمن إدارته العقارية وينفرد بها، وهي خدمات إدارة أملاك الغير، أفاد العبد الهادي بأنها طورت على مدار 45 عاماً لتشمل اليوم جوانب متعددة تلبي جميع احتياجات أصحاب العقار، من بينها تحصيل الإيجارات، والتسويق للوحدات السكنية والتجارية، وتوفير خدمات الصيانة الطارئة والدورية، مع متابعة حثيثة للقضايا وحل المشاكل والنزاعات القانونية، علاوةً على إعداد التقارير والبيانات للملاك، وإجراء المزادات العلنية بناءً على رغبة العميل.

مضيفاً أن مع زيادة عدد العقارات وعدم قدرة أصحابها على التفرغ لمتابعتها وصيانتها في ظل نمط الحياة المتسارع، أصبحت هناك حاجة ملحة لوجود جهة موثوقة ومتمكنة تزيل عن كاهلهم هذا العبء، مثل قسم إدارة أملاك الغير في الإدارة العقارية بـ KIB. كما شدد العبد الهادي في ختام تصريحه على حرص KIB بالتعامل بمنتهى المصداقية والشفافية أثناء فترة إدارة العقار، والحفاظ على ممتلكات العملاء من حيث القيمة السوقية للعقار وتسجيل نسبة إشغال عالية ومستدامة، ما جعله يحافظ على مكانته الريادية في السوق العقاري، موسعاً بذلك قاعدة عملاءه من أفراد ومؤسسات.

