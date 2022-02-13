«برقان» كرّم نخبة من موظفيه وفروعه

مال وأعمال

كرّم بنك برقان أخيراً مجموعة جديدة من موظفي الخدمات المصرفية الشخصية وإدارة تجربة العملاء بالإضافة إلى عدد من فروعه تقديرا لأدائهم المتميز واجتهادهم خلال السنة الماضية. ويعكس هذا التكريم تقدير البنك لموظفيه لنجاحهم في تقديم مستوى متميز من خدمة العملاء، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تجربة العملاء المصرفية عموما ومستوى رضاهم عن خدمات البنك.

وقد تم خلال الحفل الذي نظّمه البنك بهذه المناسبة بحضور مجموعة من ممثلي الإدارات العليا، تكريم 67 موظفا تميزوا في مجال خدمات القطاع المصرفي والتجاري بالإضافة إلى خدمة العملاء ومركز الاتصال ومنحهم جوائز قيّمة وأوسمة تقديرية. وشمل التكريم أيضا تسعة من فروع البنك تقديراً لنجاحها في تقديم تجربة مصرفية استثنائية للعملاء. وقد تم اختيار هذه الفروع وفقا لتقييم ربع سنوي يجريه البنك لمتابعة الأداء العام للفروع والتزامها بثقافة بنك برقان واحترامها لقيمه المؤسسية في بيئة العمل.

وبهذه المناسبة، صرّح ناصر القيسي، رئيس مديري مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان، قائلا «في ظل المنافسة المتزايدة في القطاع المصرفي، تبقى الجودة والابتكار في الخدمات المصرفية فضلاً عن رضا العملاء عنها هي المعايير الحقيقية لنجاح المؤسسات المصرفية. ولا يمكن تحقيق ذلك إلّا في ظل وجود فريق مهني كفء قادر على التميّز والابداع في بيئة عمل تحتضن قدراته وتقدّر جهوده. ويمثّل تكريم بنك برقان لموظفيه المتميزين فرصة لتحفيزهم وتمكينهم لدفعهم نحو تحقيق مستويات متقدمة من الأداء والنجاح المستدام، وهو ما ينعكس بدوره إيجاباً على مؤسستنا ويؤكد التزامنا بأعلى المعايير الدولية للخدمة والجودة».

من جهته، علّق أحمد الأرملي، مدير أول إدارة شؤون العملاء في بنك برقان، قائلاً «يدرك بنك برقان أن نجاحه المؤسسي يعتمد في جزء كبير منه على تفاني وكفاءة وموهبة موظفي خدمة العملاء الذين تُميّز مهنيّتهم على جميع مستويات البنكَ والخدمةَ التي يقدمها لعملائه عن المؤسسات المصرفية الأخرى في السوق. لذلك، فإن نجاح فريقنا وتميزه في الحفاظ على علاقات قوية ومستدامة مع العملاء هو إنجاز يستحق تسليط الضوء عليه والاحتفاء به».

ويعتمد بنك برقان على نظام تقييم دوري خاص لاختيار الموظفين المتميزين في مختلف الإدارات. ويأخذ نظام التقييم بعين الاعتبار عددًا من مؤشرات الأداء بما في ذلك اجتياز اختبار CEM وجودة ومستوى الأداء الفردي والالتزام بمستوى عالي من الخدمة والجودة والانضباط الشخصي وكفاءات القيادة والإبداع والعمل الجماعي.

