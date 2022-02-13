«إن سي إم» للاستثمار راعٍ رسمي لحملة التبرع بالدم

مال وأعمال

شاركت شركة «إن سي إم» للاستثمار كراعٍ رسمي في حملة التبرع بالدم، وذلك للمرة السادسة على التوالي في الحملة التي نظمتها الجمعية الرياضية الباكستانية حيث أُقيمت في بنك الدم بالجابرية.

وقالت شركة إن سي إم للاستثمار في بيان صحافي، أن حملة التبرع بالدم لاقت حضوراً لافتاً من المتبرعين، لاسيما وان الحملة تعتبر صفحة مضيئة، تُمثل الوجه الحضاري للدولة، وتعبر عن روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع للإسهام في إنقاذ حياة الآخرين، وتوفير كميات الدم اللازمة في المستشفيات باستمرار.

وثمنت شركة إن سي إم للاستثمار جهود المشاركين في الحملة، حيث تكتسب هذه المشاركة أهمية وأثراً واضحاً في إنقاذ المرضى والحالات الحرجة، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية التي تتطلب التكاتف في إنجاح المبادرات الإنسانية التي تصُب في مصلحة أفراد المجتمع ككل.

وقال رئيس قسم التسويق في شركة إن سي إم للاستثمار فراس مشتاق: إن مشاركة الشركة في هذه الحملة الإنسانية ودعمها لهذا العمل التطوعي كراعٍ رسمي للمرة السادسة على التوالي يعتبر مفخرة للشركة ولجهودها في المجتمع الكويتي، مشيرا إلى ان الشركة تحرص دائماً على أن تكون سباقة في دعم الحملات الخيرية على جميع الأصعدة سواءً كانت صحية أو اجتماعية أو ثقافية، وذلك جزء لا يتجزء من دور إن سي إم للاستثمار في المسؤولية الاجتماعية».

وأوضح مشتاق ان مثل هذه المبادرات الإنسانية الجليلة، التي تدأب الجهات والمؤسسات في الكويت على إطلاقها، تعد انعكاساً طبيعياً لمدى حرص أفراد المجتمع على سلامة المرضى، ورفع المعاناة عنهم وعن أسرهم.

واستطرد مشتاق: «استشعرنا في هذه الحملة مدى وعي المجتمع لأهمية تقديم المساعدة الإنسانية للغير، فقد شارك في هذه الحملة أكثر من 350 شخصاً من الحاضرين الذين يتضمنون إدارة شركة إن سي إم للاستثمار وفريق الشركة بالإضافة إلى الفرق الرياضية التي ترعاها الشركة من فريق كرة القدم وفريق الكريكيت وفريق لعبة البولنج، وتم بنجاح تبرع أكثر من 100 شخص من الحضور».

وأضاف مشتاق ان هذه الحملة قد أقيمت كعمل خيري مهدى إلى مرضى فيروس كورونا (كوفيد_19) آملين أن تسهم هذه البادرة في إنقاذ الكثير منهم ممن يحتاجون إلى وحدات وصفائح دموية ومساعدتهم على الاستشفاء.

