الشريعان: مستشار عالمي لتنظيم «العقار»

مال وأعمال

التقى وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان مع أعضاء مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار بحضور رئيس الاتحاد عبدالعزيز الدغيشم ونائب رئيس الاتحاد عماد حيدر وأمين السر رياض الشرهان وأمين الصندوق أسامة الرويح ومبارك المانع ومحمد القناعي. وتقدم الحضور بالتهنئة للوزير بالمنصب الوزاري متمنين له التوفيق والسداد وبين الاتحاد انه يسعى الى استمرار التعاون مع الوزارة وصولا الى تنظيم السوق العقاري والارتقاء بمهنة الوساطة العقارية وقد أشاد الوزير بدور الاتحاد ونشاطه الملحوظ.

وأوضح الاتحاد أن تنظيم السوق سينتج عه تعزيز مكافحة غسل الأموال والاسهام في القضاء على ظاهرة الدخلاء على المهنة، مشدداً على ضرورة تعديل بعض مواد القرار رقم 2020/164م لتكون أكثر وضوحا حتى يتم تجنب الخلافات في عقود البيع والشراء والايجار وكذلك العمولة، وكذلك تعديل المادة الخاصة بالغاء شرط الشهادة الثانوية أو ما يعادلها لاستخراج ترخيص وساطة عقارية لما في ذلك من ارتقاء بالمهنة، وتم كذلك التطرق لموضوع دمج الوساطة العقارية والتقييم العقاري حيث إن خبرة الوسيط تجعله مؤهلا للتقييم العقاري كما اقترح الاتحاد وضع ضوابط معينة ومحددة للجمع بين الوساطة والتقييم. كما تم تقديم اقتراحات لوزير التجارة تسهم في حماية المواطن (المستثمر) الكويتي من ظاهرة النصب العقاري داخل الكويت وخارجها وقدموا للوزير ما قام به الاتحاد من ابرام اتفاقيات تفاهم بين الاتحاد وغرف تجارة عدد من الدول مثل تركيا وسلطنة عمان والامارات تحتاج لاعتماد الوزارة.

وكما ذكر الوزير بانه سيقترح الاستعانة بمستشار عقاري عالمي لتنظيم أسواق العقار واقامة المعارض والعقار الخارجي والتعاون مع الوزارة والاتحاد للوصول لافضل التنظيمات طالما نحن بصدد عمل تنظيم شامل ودائم بدلاً من الحلول المؤقتة والقضاء على الفوضى بسوق العقار.

وقد تم الاتفاق على ان تكون الدراسة المقدمة من الاتحاد مكتوبة لكي يتسنى للوزارة عمل اللازم بأسرع وقت ممكن وضمن جدول عمل متكامل.

واختتم اعضاء الاتحاد بأنهم يضعون كل مقومات وخبرات الاتحاد للعمل تحت مظلة وزارة التجارة لتطوير السوق العقاري ومهنة الوساطة في خدمة المواطن والوطن.

