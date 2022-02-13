«المركز»: قطاع الشركات يعاني.. والأمل في الإنفاق الحكومي

مال وأعمال

نظم المركز المالي الكويتي «المركز» مؤخراً ندوة استثمارية افتراضية بعنوان (توقعات «المركز» للأسواق لعام 2022)، والتي تناولت الاتجاهات والتطورات الجديدة والناشئة في السوق عبر فئات الأصول المختلفة، والعوامل التي ستؤثر عليها خلال الأشهر المقبلة.

وتولى عبداللطيف النصف، العضو المنتدب في إدارة الثروات وتطوير الأعمال بـ «المركز»، إدارة الندوة، وقدم خلالها خبراء «المركز» آراءهم حول مجموعة من المحاور التي تمثل أهمية قصوى للمستثمرين.

وخلال الندوة، تناول إم. أر. راغو، الرئيس التنفيذي لشركة مارمور مينا إنتليجنس، الذراع البحثي «للمركز»، أداء السوق خلال العام الماضي، والفرص والتحديات التي تنتظر المستثمرين خلال العام 2022، وتطرق للتوقعات المستقبلية للاقتصاد الكلي، بما فيها مستقبل قطاع النفط الذي يمثل أهمية بالغة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، إلى جانب الإنفاق الحكومي.

وكما سلط الضوء على بعض المخاطر؛ مثل عدم اليقين بخصوص الدعم من قبل البنك المركزي، ونطاق ارتفاع أسعار الفائدة، والمخاطر التي تفرضها المتحورات الجديدة من فيروس كورونا، إلى جانب مدى قوة الانتعاش الاقتصادي في ظل موجات الجائحة المتلاحقة.

سوق الأسهم الكويتي

وأشار نائب رئيس، إدارة أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز»محمد العبد القادر، إلى أن العام 2021 كان جيداً لسوق الأسهم الكويتي، حيث سجل عائداتٍ فاقت 30%، وسط مشاركةٍ جيدة من المستثمرين المحليين والأجانب، ولكن على الرغم من ذلك، كانت بيئة الأعمال حافلة بالتحديات خلال العام 2021، مما أدى إلى تسجيل نمو منخفض للإيرادات، ونتيجة لذلك، تسبب ضعف نمو الأرباح في تقييمات عالية.

ولا يزال الطلب على القروض في وضع جيد، مدعوماً بالنمو القوي في قطاع التجزئة، بينما يعاني قطاع الشركات من نمو ضعيف، وفي ظل الإنفاق الحكومي، يلعب التزايد في منح المناقصات الخاصة بالمشاريع دوراً أساسياً في هذا الجانب، وفي العام 2022، فإن هناك توقعات إيجابية ناتجة عن ارتفاع أسعار النفط ومبادرات الإصلاح مثل قانون الرهن العقاري.

وتشير تحليلات «المركز» إلى أن التركيبة السكانية الملائمة في الكويت يمكن أن تدعم الطلب على الإسكان بما يتجاوز الخطط الحكومية في توفير المساكن، مما سيكون له تأثير إيجابي كبير على عدد من قطاعات السوق.

عقارات الشرق وشمال أفريقيا

من جهته، أكد، نائب رئيس، إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خالد المباركي على الأثر الإيجابي المتوقع لقانون الرهن العقاري على قطاع العقارات السكنية في الكويت في حال إقراره، وفي حين من المتوقع أن تنخفض حدة الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد–19 على المدى القريب نتيجة لتسارع حملات التطعيم السريع، إلا أن النظرة المستقبلية تظل غير واضحة وتعتمد على السياسات الحكومية لتحقيق التوازن في التركيبة السكانية خلال السنوات القادمة، كما يمكن أن يوفر الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية دفعة قوية لقطاع العقارات. وأوضح المباركي أن القطاع العقاري في السعودية قد استفاد من المبادرات الحكومية، مثل برامج «سكني» و«وافي»، مشيراً إلى أن النظرة المستقبلية لقطاع العقار السعودي لعام 2022 تبدو إيجابية بناءً على مؤشرات كلية مختلفة. كما يمكن أن تحقق مشاريع البنية التحتية المندرجة ضمن رؤية المملكة 2030 مزيداً من الزخم.

وشهد الاقتصاد الإماراتي استقراراً خلال العام 2021 مدفوعاً بالانفتاح في قطاعي التجارة والسفر، وأسهمت السياسات الحكومية التي هدفت لدعم القطاع الخاص، ومعرض إكسبو 2020 دبي، في دعم نمو القطاع العقاري. ومن المتوقع خلال العام 2022 أن ينمو القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة والتي تعتمد على فئة الأصول (السكنية، والتجزئة، والمكاتب، والضيافة) والموقع.

وفي العام 2022، من المتوقع أن يتراجع النمو في القطاعات التقليدية، حيث أدت جائحة كورونا إلى تسريع النمو في القطاعات الناشئة وسريعة النمو مثل مراكز البيانات ومرافق التوزيع. وقد باتت تكاليف البناء المرتفعة، والصعوبات التي تواجهها سلاسل التوريد، ونقص العمالة الماهرة من أهم العوائق التي تحول دون نمو القطاع.

