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مال وأعمال

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25 % نمواً في قيم العقارات الدولية


وتعليقًا على أداء قطاع العقارات الدولية، قال كريستوفر سانتياغو، نائب رئيس مساعد في إدارة العقارات الدولية في «المركز» أن العقارات التجارية قد استفادت من التوقعات بتزايد مستويات التضخم. وعلى مستوى القطاع، واصل قطاع العقارات الصناعية الاستفادة من الطلب القوي، وارتفعت قيم الأصول بنحو 25% خلال العام 2021.
وفي الولايات المتحدة، حافظت العقارات السكنية على مكانتها في الربع الثالث، كأحد أكثر فئات الأصول القابلة للتسييل، بينما جذبت القطاعات السكنية الأخرى مثل الوحدات السكنية لعائلة منفردة، المزيد من الاهتمام، وفي أوروبا، استمر اهتمام المستثمرين بالوحدات السكنية إلى جانب الوحدات السكنية لعائلة منفردة والوحدات ذات الأسعار المعتدلة. وهناك تحسن بسيط في سوق الاستثمار في العقارات السكنية الطلابية، وشهد قطاعا الفنادق والضيافة، اللذان كانا الأكثر تضررا من الوباء، انتعاشا بطيئا خلال الربع الثالث من العام 2021.


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