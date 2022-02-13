الموسى: دعم المنتجات الزراعية مادياً ومعنوياً

Sunday النهار

أكد وزير الأشغال العامة وزير الشباب والمسؤول سياسيا عن الملف الزراعي على الموسى، لدى زيارته لمنطقة الوفرة الزراعية بأن المزارعين الكويتيين يستحقون دعم الدولة مادياً ومعنوياً.. لتحقيق الأمن الغذائي المهم للبلاد والعباد حاضراً ومستقبلاً.

وقال الموسى في مزرعة رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين السابق عبدالله محمد الدماك امام مجموعة من مزارعي الوفرة يتقدمهم رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين محمد صنهات العتيبي ونائبه حسين ابن صامل وأمين سر الاتحاد عبدالله الداهوم وأمين صندوق الاتحاد جابر مرزوق العازمي.

قال: ان انتاج المزارع الكويتي متنوع ويتميز بالجودة والنضارة.. الأمر الذي يستوجب الدعم الحكومي.. النقدي والعيني.

وتشجيعه بالاقبال عليه وتفضيله على ما سواه من انتاج مستورد، من قبل جميع المستهلكين، وعليه ؛ فاني سأعمل كل ما في وسعي؛ لينزل المنتج الوطني الطازج والنضر الى كل الأسواق المحلية بسرعة في احسن صورة.. وأن تصل المياه المعالجة رباعياً الى جميع مزارع الوفرة والعبدلي.. وأن تتحسن طرق توصيله.

مؤكداً امام مزارعي الوفرة بأنه سيتابع ميدانياً وحقلياً جهود المزارعين في جميع المناطق الزراعية؛ لتنمية الثروة الزراعية وتطويرها؛ تحقيقاً للأمن الغذائي الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية العليا للبلاد والشعب الكويتي كله.

وأضاف: وأنا لست راعي مكاتب.. انا عملي أفضل ان انزل الى الشارع.. الى الحقل.. الى الميدان.. وأتعاون مباشرة من ذوي الاختصاص والمهنة، لذا فانني عازم على ان التقي بمجموعة من المزارعين المخلصين المتخصصين المحترفين للعمل الزراعي.. لنهتدي معاً الى السبل الفضلى؛ لتوفير كل وسائل الانتاج المثمر.. وتسويقه بأساليب تحقق الفائدة المرجوة منه لكل من المزارع المنتج والمستهلك في كل مكان داخل الكويت.. وأنا بانتظار كتاب جديد من اتحاد المزارعين يحدد فيه الأولويات الزراعية المطلوبة.

وقال الموسى: ما رأيته من انتاج وحقول وبيوت زراعية حديثة.. وآليات زراعية.. واهتمام وتصميم وارادة لدى المزارعين هنا، اثلج صدري وزادني قناعة بأهمية توفير الدعم.. والدعم ليس كله نقدياً..

فصور الدعم عديدة.. فهناك الدعم المتمثل في توفير الآليات وتوفير المياه والكهرباء.. وحسن الحصاد ومعالجة التالف وانشاء المخازن المبردة.. وهناك فتح المنافذ التسويقية الوجيهة للمنتجات الكويتية ذات المستوى العالي الجودة.. ودعمها دعماً مجزيا.. وفي القريب العاجل سأدعو اصحاب المزارع المنتجة بكثرة للاجتماع لتشكيل فريق منهم نتعاون معه للتنسيق بالشأن الزراعي.. وللتذكير: العمل الزراعي النموذجي والمأمول، لا يتوقف تحقيقه على وزير واحد في الحكومة انه يتوقف على وزراء آخرين في الحكومة.. مثل وزير التجارة ووزير الكهرباء والماء ووزير الشؤون.. ووزير الداخلية.. وكلهم ان شاء الله متعاونون ومخلصون لقضية الأمن الغذائي، خصوصاً وأن القيادة السياسية العليا للبلاد والحكومة ومجلس الأمة والشعب الكويتي كله.. معني ومهتم بتحقيق الأمن الغذائي في الكويت.

وختم الوزير علي الموسى قائلا: اشكركم، وأشكر الاتحاد الكويتي للمزارعين على دعوته الكريمة هذه وبالتعاون ووحدة الصف والكلمة والنأي عن الخلاف والاختلاف بين المزارعين انفسهم.. يمكننا تأمين حقوق المزارعين كل المزارعين المنتجين.. وأنا منكم واليكم.. احتاج من يوجهني ويدلني.. ليكون المجهود مشتركاً وواضحاً.

أنا جزء من حزمة تجتهد؛ لتوصيل رسالة حقيقية لمجلس الوزراء.. وأخذ القرارات السليمة القابلة للتنفيذ.

أملاً بتحقيق المزيد من التطور في المجال الزراعي بجميع قطاعاته النباتية والحيوانية والدجنية والسمكية وفيكم البركة.

