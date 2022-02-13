العنود سعود: أكشن وكوميديا في «استوديو 21»

Sunday النهار

كشفت الفنانة العنود سعود عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل استوديو 21 الجزء الثاني، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2022، مؤكدة أن دورها سيكون مفاجأة وهو نفس اسم شخصية الجزء الأول أميرة.

قالت العنود سعود: أجسد نفس شخصية الجزء الأول في مسلسل استوديو 21 مشيرة إلى أن أميرة لن تفقد رونقها من الكوميديا والأكشن.

وأضافت العنود أنها ستخوض السباق الرمضاني القادم 2022 بمسلسل عيال نوف لافته إلى أنها ستجسد شخصية تدعى ملجوفة ويسود على شخصيتها في المسلسل الفضول تجاه الأشياء وذلك لانها تقوم بدور فتاة وحيدة.

كما كشفت سعود عن تحضيرها عملاً فنياً جديداً ستقوم فيه بالبطولة المطلقة ومؤكدة إلى أنها صاحبه فكرة العمل وسيحتوي على الكثير من الأحداث المثيرة سواء من الأكشن أو الكوميديا السوداء.

وشارك في بطولة مسلسل استوديو 21 عدد من ألمع النجوم أبرزهم: خالد المظفر، عبدالعزيز النصار، علي الحميدي، ماجد مطرب فواز، خالد فراج، ريماس منصور، وإخراج محمد دحام الشمري.

