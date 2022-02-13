شمة ودافي والشعيبي و«ميامي» أبدعوا في حفلة «road rush»

Sunday النهار

بحضور حاشد من الجمهور تم اقامة الحفل الغنائي road rush الذي شارك فيه عدد من النجوم في مدينة الكويت لرياضة المحركات وهو يعتبر اول حفل غنائي جماهيري منذ جائحة كورونا وبداية الحفل كانت مع الراب دافي وقدم مجموعة أغاني حازت على رضا الجمهور ومنها أغنية شنو الكلام هذا وأديوس وعلّي عالمزيكا ولا يوقف وشوفها. وبعده أطلت الفنانة شمة حمدان بمصاحبة فرقة عمار الشمري ودشنت مشاركتها بأغنية وطنية للكويت بعنوان وطني حبيبي كما قدمت عدداً من أجمل أغانيها ومنها أجر وعافية ويتامى ومعجبة وعاندت فيك وما راح أرد وحبيبي مو رومانسي ويا بعدهم كلهم ويا دار.

وفي الوصلة الغنائية الثالثة شارك الفنان الشعيبي وكانت البداية مع تقديمه لأغنية ‎وتجي انت بعدها انتقل إلى أغنية ترى زهقة ثم ادى كلا من بالعربي ومتعبة كل الناس وشكاكة وإلى العشاق ووصلنا ووحق الله وودي تسمع، هذا إلى جانب أغنية تايب وإي مشتاق وبلوك وأنا وياه وكذلك أغنيتي برافو عليك ومحسومة.

ومع الوصلة الرابعة التي كانت ختام الحفلة الختامية حيث التقى الجمهور بـ فرقة ميامي الكويتية وسط هتافات ترحيبية من الجمهور الغفير وقدمت مجموعة من اغانيها المميزة وسط تفاعل الجهور وكما يقال كان ختامها مسكاً.

