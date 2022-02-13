«عابر المجرّات» أكبر عمل فني وثائقي عن حياة عالم الفلك صالح العجيري من إنتاج منصة «فو»

Sunday النهار

أعلنت منصة فو أمس، وهي أول منصة شبابية متكاملة في الكويت لاحتضان المواهب الشابة، أنها بصدد إنتاج أكبرعمل فني وثائقي تلفزيوني بعنوان عابر المجرات يوثق مسيرة عالم الفلك الكويتي الراحل الدكتور صالح العجيري. وهذا العمل مقتبس من كتاب د. سعاد الصباح ومن تأليف وسيناريو وحوار مزيد المعوشرجي.

وفي تصريح لها نعت السيدة ريهام العيار، الرئيس التنفيذي لمنصة ?و الدكتور صالح العجيري وقالت: إن رحيل العالم الفلكي القدير صالح العجيري، يعتبر خسارة كبيرة للكويت وعزاؤنا أنّ إنجازاته المهمة ستظل حاضرة للأجيال القادمة. فهذا العمل الدرامي مكتوب بحرفية عالية وبميزانية إنتاج ضخمة تعود بالمشاهدين إلى حقبة الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات من خلال بناء ديكورات خاصة بالمرحلة الماضية. هذا العمل الدرامي الوثائقي يوثق المساهمات العلمية والفلكية العظيمة للراحل الدكتور العجيري ومدى تأثيره العميق في هذا المجال على الشباب الكويتي والعربي.

وأشارت السيدة العيار في بيانها الرسمي: إن منصة ?و بصدد إنتاج فيلم وثائقي تلفزيوني درامي ضخم قريباً تكريماً لحياة عالم الفلك الكويتي الدكتور العجيري. هذا وقد قام فريق الإنتاج بإجراء الكثير من البحوث والدراسات عن حياته وتمت مراجعة جميع المعلومات من قبل كوادر متخصصة في مجالات التوثيق ومن كتّاب الدراما التلفزيونية بهدف تقديم عمل فني يليق باسم هذا العالم الجليل.

