اختتام بطولة عبدالله عبداللطيف العثمان لـ«الكيرم» وسط المنافسة والتحدي

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بحضور المهندس عدنان عبدالله عبداللطيف العثمان الرئيس الفخري لمتحف بيت العثمان اختتمت فعاليات بطولة المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان للعبة الكيرم (البليارد) في متحف بيت العثمان وذلك بتنظيم من مركز العمل التطوعي وفريق الموروث الكويتي بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة وشارك في الحضور ايضا كل من نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة د.مشعل الهدبة ورئيس الموروث الكويتي في متحف بيت العثمان أنور الرفاعي وممثل عدد من الجهات الراعية للبطولة.

في البداية صرح الرئيس الفخري لمتحف بيت العثمان المهندس عدنان العثمان حيث قال: تلمست نجاحاً كبيراً من خلال فعاليات البطولة وهو امر يثلج الصدر خاصة انني ارى ان هدفاً من الاهداف قد تحقق على ارض الواقع لاسيما ان التراث والمجتمع والناشئة هو من جل اهتمامنا كـاسرة العثمان وفكرة احياء احدى الالعاب الشعبية في الكويت وان تكون على هذا المستوى كان يمثل تحديا والحمدلله وجدنا نجاحاً باهراً.

واضاف ايضا قائلا: اعطانا هذا الامر الدافع ان يكون في بيت العثمان مركز متخصص للالعاب الشعبية ويكون معنى في كل الالعاب الشعبية في الكويت ولكل الفئات العمرية وهذه الخطوة تنصب في اتجاه ان يكون هناك تاثير ايجابي للناشئة خاصة في ظل التغريب وراء الوسائل الحديثة من الالعاب الالكترونية وعواقبها السيئة على تلك الاعمار ومن خلال هذه الفعالية والفعاليات القادمة من الالعاب نسعى ان نعيد الشباب الى مزاولتها ومعرفة الاعمار الصغيرة بهذه الالعاب التي تبعث على التحدي والمنافسة الشريفة والتي تكون مفيدة لهم.

كما تحدث قائلا: انا متأكد انه سيكون هناك اتجاه ووعي من الشباب تجاه هذه الالعاب بعد توفير العوامل المناسبة مثل المكان والتشجيع والتحفيز خاصة ان الزملاء في بيت العثمان مثل الاخ انور الرفاعي وفريقه يعملون بجهد ونشكرهم على ذلك خاصة ان هناك اقبالاً كبير من المشاركين ورأينا مطالبات ان تكون الاعداد في المستقبل اكثر من العدد الحالي وهذا الامر يتم دراسته لتحقيقه.

اما رئيس الموروث الكويتي في متحف بيت العثمان انور الرفاعي قال: انا سعيد كوننا وصلنا الى هذ المرحلة النهائية من المنافسة في بطولة عبدالله عبداللطيف العثمان للكيرم والتي ضمت اكثر من 165 فريقاً تنافسوا على مدى ثلاثة ايام منافسة شريفة وكانوا مثالاً للرياضيين في هذه البطولة وايضا كان هناك حضور غفير من الجمهور وهو امر فاق توقاعاتنا ولعب التنظيم دورا مهما من قبل الفريق التطوعي لمتحف بيت العثمان.

واضاف ايضا: اثمن لهم واشكرهم على هذا الجهد وايضا اشكر لجنة الحكام على جهودهم وجميع اللجان العاملة التي اسهمت في انجاح البطولة وسوف نكرر هذه البطولة وغيرها من البطولات التي تضم الالعاب الشعبية للحفاظ على التراث الكويتي وشغل وقت فراغ الشباب ومختلف الاعمار.

