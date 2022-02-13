وابل الكوارث.. أوكرانيا تنذر بحرب سيبرانية عالمية

Sunday النهار

أرسلت روسيا اكثر من مئة الف جندي الى حدودها مع اوكرانيا، مهددة بشن حرب شاملة في اوروبا ربما تكون الأوسع نطاقا منذ الحرب العالمية الثانية. على الرغم من عدم وجود اي اطلاق نار حتى الآن فإن العمليات الالكترونية جارية بالفعل.

وفي منتصف يناير الماضي، قام المتسللون بتعطيل الوصول الى العديد من مواقع الحكومة الأوكرانية، ما اثار مخاوف حول هجمات الكترونية اكثر خطورة من شأنها ان تعطل حياة الأوكرانيين العاديين. وكان استهداف المتسللين للمستشفيات ومرافق الطاقة والنظام المالي نادرة حتى وقت قريب، لكن مجرمي الانترنت المنظمين، وكثير منهم يعيشون في روسيا، طاردوا المؤسسات بقوة في العامين الماضيين باستخدام برامج الفدية وتجميد البيانات التي لم تستثن حتى المرضى في المستشفيات. في بعض الحالات، ادت هجمات الابتزاز هذه الى وفاة المرضى، وفقا لتقارير التقاضي وتقارير وسائل الاعلام والمهنيين الطبيين.

لم تقف الأمور عند هذا الحد، ففي منتصف يناير الماضي، قام المتسللون بتلويث مواقع اكثر من 70 وكالة حكومية، وتثبيت برمجيات ضارة قامت بمسح وتدمير البيانات في وكالتين حكوميتين اوكرانيتين على الأقل. وفي حين اصرت روسيا على نفي علاقتها بالهجمات، فان الاستعدادات الوقائية في اوروبا تجري على قدم وساق، فيما ترفع المؤسسات الغربية من مستويات التأهب لمواجهة الهجمات الالكترونية. فما الذي يحدث بالضبط؟ وهل ينبغي علينا الشعور بالقلق من توسع الحروب السيبرانية؟

هجمات معطلة

في عام 2014 اقدمت روسيا على الفصل الأول من غزواتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية حين قامت بضم شبه جزيرة القرم ومنذ ذلك الحين كان البلد الأوروبي هدفا للعديد من الهجمات السيبرانية الروسية مرتفعة المستوى. وقع اشهر هذه الهجمات في ديسمبر 2015، وأدى الى قطع الأضواء والكهرباء عن 225 الف شخص في غرب اوكرانيا، بعدما قام القراصنة بتخريب معدات توزيع الطاقة، ما ادى الى تعقيد محاولات استعادة الكهرباء.

يتوقع ديمتري البيروفيتش، المدير التنفيذي السابق للأمن السيبراني في CrowdStrike، ان تتكثف الهجمات السيبرانية مجددا اذا حاولت روسيا الهجوم على اوكرانيا مرة اخرى، لكنه توقع ان تكون الهجمات مُعطلة وليست قاتلة. لكن ما يقلق خبراء الأمن الالكتروني حقا ان هذه الهجمات يمكن ان يتوسع نطاقها لتشكل تهديدا للعالم بأسره.

وفي هذا السياق حذرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية CISA مشغلي البنية التحتية الرقمية من مخاطر التقاعس عن اتخاذ خطوات عاجلة وقريبة المدى ضد التهديدات الالكترونية مشيرة الى الهجمات الأخيرة ضد اوكرانيا كسبب للبقاء في حالة تأهب للتهديدات المحتملة ضد الولايات المتحدة. اشارت الوكالة ايضا الى هجومين الكترونيين يعودان الى عام 2017، هماNotPetya وWannaCry، خرجا عن نطاق السيطرة وانتشرا بسرعة في جميع انحاء الانترنت متسببين في خسائر بمليارات الدولارات في العالم بأسره.

وقع كلا الهجومين، اللذين تنكرا في شكل برامج فدية في عام 2017 وتسبب هجوم واناكراي، الأكثر شهرة رغم كونه اقلهما ضراوة، في اصابة 230 الف جهاز الكتروني في 70 دولة حول العالم، بما يشمل خدمات الصحة في بريطانيا وخدمات الطاقة والسياحة في اسبانيا وخدمة البريد الأميركية وغيرها.

قبل الصواريخ

تعليقا على ذلك، يقول جون هولتكويست رئيس الاستخبارات في شركة الأمن السيبراني مانديانت ان العمليات الالكترونية العدوانية هي ادوات يمكن استخدامها قبل اطلاق الرصاص والصواريخ لهذا السبب بالتحديد هي اداة يمكن استخدامها ضد الولايات المتحدة وحلفائها مع تدهور الوضع اكثر، خاصة اذا اتخذت الولايات المتحدة وحلفاؤها موقفا اكثر عدوانية ضد روسيا.

يبدو ذلك ممكنا بشكل متزايد. وقد قال الرئيس جو بايدن خلال مؤتمر صحافي في 19 يناير ان الولايات المتحدة يمكن ان ترد على الهجمات الالكترونية الروسية المستقبلية ضد اوكرانيا بقدراتها الالكترونية الخاصة، ما يزيد من شبح انتشار الصراع. وحتى الدول العربية لن تكون في مأمن من هذا الانتشار، وهو ربما ما دفع الامارات العربية المتحدة لتوقيع اتفاقية مع شركة مانديانت نفسها، لتحسين الاستجابة للتهديدات السيبرانية.

والمشكلة الأكبر في الهجمات السيبرانية انها مُعدية بشكل ما. تتوفر الأكواد البرمجية الخبيثة للجميع، ويجري تطويرها باستمرار من قبل مجموعات مختلفة ويعاد استخدامها في هجمات متفاوتة المستوى ومختلفة الأسباب بما يعني ان هجوما روسيّا على اوكرانيا مثلا، يمكن ان يلهم هجوما ايرانيا على دولة خليجية فعلى عكس الحروب القديمة، لاتعترف الحرب الالكترونية بالحدود، ويمكن ان تخرج عن نطاق السيطرة بسهولة.

نوت بيتيا

على سبيل المثال، وُجّه هجوم نوت بيتيا NotPetya الالكتروني لعام 2017 الذي امرت به موسكو في البداية الى الشركات الخاصة الأوكرانية قبل ان ينتشر ويدمر الأنظمة في جميع انحاء العالم. تنكّر نوت بيتيا على انه برنامج فدية ولكنه في الحقيقة كان عبارة عن كود برمجي مدمر للغاية وشديد الانتشار.

في نهاية المطاف، تسبب نوت بيتيا في عجزٍ بموانئ الشحن وتَرَك العديد من الشركات العملاقة متعددة الجنسيات والوكالات الحكومية غير قادرة على العمل. لقد تأثر تقريبا كل شخص قام بأعمال تجارية مع اوكرانيا لأن الروس قاموا سرا بتسميم البرامج التي يستخدمها كل من يدفع الضرائب او يقوم بأعمال تجارية في البلاد. وقد خلص البيت الأبيض الى ان الهجوم تسبب في اضرار عالمية بأكثر من 10 مليارات دولار، معتبرا اياه الهجوم الالكتروني الأكثر تدميرا وتكلفة في التاريخ.

منذ عام 2017 كان هناك جدل مستمر حول ما اذا كان الضحايا الدوليون مجرد اضرار جانبية غير مقصودة او ما اذا كان الهجوم يستهدف جميع الشركات التي تتعامل مع اعداء روسيا، لكن ما لم يختلف عليه احد انه مرشح للحدوث مرة اخرى وهو ماحدث بالفعل في هجوم الشهر الماضي الذي شُن عبر برمجية عُرفت باسم ويسبر جيت وكما هو الحال مع سابقه، تنكر ويسبر جيت في صورة برنامج فدية بينما كان يهدف الى تدمير البيانات الرئيسية بشكل يجعل الأجهزة المصابة غير قابلة للتشغيل. يقول الخبراء ان ويسبر جيت يشبه نوت بيتيا في طريقة التدمير، لكنه اقل تدميرا وأقل قدرة على الانتشار ايضا. وكما هو معتاد نفت موسكو اي صلة لها بالهجوم.

ساند وورم

ولكن بصرف النظر عن اقرار روسيا بالمسؤولية من عدمه يتوقع هولتكويست اننا سنشهد عمليات الكترونية من وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية GRU وهي المنظمة التي تقف وراء العديد من عمليات الاختراق الأكثر عدوانية على الاطلاق داخل اوكرانيا وخارجها. تُشغل الوكالة الروسية مجموعة القرصنة الأكثر شهرة عالميا وتعرف باسم ساند وورم وهي المسؤولة عن قائمة طويلة من اعظم الضربات، بما في ذلك اختراق شبكة الطاقة الأوكرانية لعام 2015، واختراق نوت بيتيا عام 2017 والتدخل في الانتخابات الأميركية والفرنسية واختراق حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في اعقاب ذلك.

من الواضح ان الولايات المتحدة ترصد هذه القدرات الروسية جيدا حيث اشار الرئيس الأميركي جو بايدن اخيراً ان روسيا لديها تاريخ طويل في استخدام تدابير اخرى غير العمل العسكري العلني لتنفيذ العدوان، من التكتيكات شبه العسكرية الى الهجمات الالكترونية. وقال بايدن علينا ان نكون مستعدين للرد عليها ايضا ردا حاسما ومن الواضح ان واشنطن بدأت في تجهيز الرد بالفعل على الصعيد الدفاعي على اقل تقدير. ففي 11 يناير الماضي اصدرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية CISA تنبيها بعنوان فهم وتخفيف التهديدات السيبرانية التي ترعاها الدولة الروسية على البنية التحتية الحرجة للولايات المتحدة تناول ارشادات مقترحة للتعامل مع الهجمات السيبرانية الروسية المحتملة على البنية التحتية الأميركية. وهذه فقط مجرد بداية.

الحرب السيبرانية قادمة لا محالة، ولسوء الحظ فانك لست في معزل عنها. قد تكون جالسا في بيتك تتابع الصفحة الرئيسية لفيسبوك فتجد ان راتبك سُحب من البنك او ان حاسوبك الذي يحمل كل اعمالك يرفض الاستجابة او ان الكهرباء انقطعت في عشر مدن بدولتك، فقط لأن قوتين على مسافة آلاف الكيلومترات تتقاتلان معا في الوقت الراهن.

