السلة الأوكرانية.. آثار الحرب ستطال موائد العالم كله

Sunday النهار

وُصفت أوكرانيا سابقا بـ«سلة غذاء الاتحاد السوفياتي» وعرضتها السلطات بعده كـ«سلة غذاء عالمية» قادرة على توفير وضمان الأمن الغذائي لدول اوروبا وغيرها من دول العالم. وتتميز اراضي اوكرانيا بتربتها السوداء الشديدة الخصوبة حتى ان مؤرخين يؤكدون ان الزعيم النازي ادولف هتلر سرق كميات كبيرة من التربة الأوكرانية الى المانيا بواسطة قطارات شحن في اربعينيات القرن الماضي. وتشغل الأراضي الزراعية مساحة قدرها 60.4 مليون هكتار تقريبا من اصل مساحة اوكرانيا الكلية البالغة نحو 604 آلاف كيلومتر مربع، وتشكل الغابات نحو 15% من مساحة البلاد.

وبعد القطاع الصناعي تحتل الزراعة المرتبة الثانية من حيث الأهمية بالنسبة لاقتصاد اوكرانيا، وأبرز المنتجات الزراعية الأوكرانية هي: الحبوب (القمح، الشعير، الذرة، بنجر السكر)، اذ تحتل اوكرانيا المركز السادس عالميا بين ابرز الدول المصدرة للقمح والذرة، ومصانعها تنتج جميع المواد الغذائية المصنعة من الحبوب. والمحاصيل الزيتية والخضروات والعسل، فأوكرانيا الأولى اوروبيا والثالثة عالميا في انتاج وتصدير العسل.

وكانت اوكرانيا مصدر 7% من حاجة اسواق الأسماك العالمية، لكن هذه النسبة تراجعت بعد احتلال شبه جزيرة القرم على البحر الأسود سنة 2014. اما اللحوم والدواجن، فتنتج اوكرانيا كامل حاجتها منها تعتبر مصدّرا رئيسا الى الكثير من دول الجوار والعالم.

وتمثل منتجات القطاع الزراعي 45% من اجمالي الصادرات الأوكرانية، ويعبّر هذا الرقم عن اسهامات القطاع في جلب النقد الأجنبي للبلاد، فقد ادخل في 2020 22.4 مليار دولار للاقتصاد الأوكراني.ويذكر 2020 لأنه يعتبر «الأفضل» في تاريخ صادرات اوكرانيا من زيت زهرة الشمس (6.9 ملايين طن)، والدواجن (431 الف طن)، والعسل (81 الف طن)، والفواكه (55 الف طن)، والمعكرونة (30 الف طن). وتبلغ حصة البلدان الآسيوية وسطيا ما يقرب من نصف اجمالي الصادرات الزراعية الأوكرانية (48.7%)، بينما تبلغ حصة الاتحاد الأوروبي 29%، وأفريقيا 12.9%، ورابطة الدول المستقلة 5.8%. والمستهلكون الرئيسون للمنتجات الزراعية الأوكرانية بشكل عام هم على الترتيب: الصين، الهند، هولندا، مصر (1.37 مليار دولار في 2020)، تركيا (1.07 مليار دولار)، اسبانيا، بولندا، ايطاليا، المانيا.

أما فيما يتعلق بصادرات الحبوب تحديدا كونها الأكبر والأبرز فتبلغ وسطيا نحو 50 مليون طن سنويا وأبرز الدول المستوردة هي على الترتيب: الصين مصر (1.12 مليار دولار)، اندونيسيا، اسبانيا، هولندا، تركيا (473 مليون دولار)، تونس (347 مليون دولار)، بنغلاديش، كوريا الجنوبية، ليبيا (265 مليون دولار). وتصدر اوكرانيا نحو 450 الف طن من اللحوم سنويا، وهنا تأتي السعودية في مقدمة الدول المستوردة للحوم الدواجن الأوكرانية (18.4%)، تليها على الترتيب: هولندا، الامارات (8.3% من اجمالي الصادرات)، بيلاروسيا، اذربيجان، كازاخستان؛ وتمثل حصة هذه الدول 59% من اجمالي مبيعات اللحوم الأوكرانية في السوق العالمية. وتضمّ اوكرانيا اكثر من 20 الف مقلع و120 نوعا مختلفا من المناجم منها 8172 من المناجم البسيطة، و94 منجما صناعيا كبيرا الفحم الحجري وفحم الكوك وهي تعمل منذ عام 1795 في مناطق دونيتسك ولفيف وفولين. كما تضم اوكرانيا نحو 46% من جميع احتياطات الاتحاد السوفياتي السابق، وأكثر من 5% من احتياطات خام الحديد حول العالم واحتياطات اوكرانيا من الكبريت هي الأكبر ي العالم.

ويسهل تفسير حجم المخاوف العالمية عموما، والعربية خصوصا، من اندلاع حرب محتملة في اوكرانيا، لما لهذه الحرب من تداعيات على الانتاج وكميات التصدير. وتذكر تقارير ان نصف واردات لبنان من القمح تأتي من اوكرانيا، وتستورد منها اليمن وليبيا ومصر ما نسبته 22% و43% و14% من احتياجاتها من القمح. واشار تقرير لقسم التحليل في «مدرسة كييف للاقتصاد» أخيراً الى ان اسهم 6 شركات زراعية اوكرانية كبرى تراجعت في البورصات العالمية مع نهاية يناير الماضي بسبب مخاوف الحرب، ما اضطرها الى بيع كثير من الأسهم». ونقل الموقع الالكتروني لقناة «الجزيرة» عن فيكتوريا موفتشان الخبيرة في مركز الدراسات الاقتصادية بالعاصمة كييف قولها «اقتصاد اوكرانيا اليوم اقوى مما كان عليه والاحتياطات لديها تبلغ 31 مليار دولار، في حين كانت تبلغ 18 مليار دولار في 2014. لذلك نعتبر ان روسيا لا تهدد فقط بالدبابات، بل تستهدف الاقتصاد الأوكراني لاضعافه ايضا». وأوضحت ان اقتصاد اوكرانيا مهدد بفعل مشروع «نورد ستريم 2» الذي سيحرم البلاد من عائدات النقل (2-3 مليارات دولار سنويا) وبفعل ارتفاع اسعار الغاز 7 اضعاف تقريبا وكل هذا سينعكس على نسب التضخم وأسعار وكميات التصدير. وتتحدث موفتشان في جانب التصدير عن 3 مراحل متوقعة لكن جميعها مبنية على تكهنات بعدم وقوع حرب شاملة، وانما على استمرار التوتر حول اوكرانيا، واستمرار ارتفاع اسعار الغاز.

وتقول «أفضل هذه المراحل وأولاها سترفع فيها قيمة الصادرات بنسبة 7-9%، قبل ان تنخفض نسبيا مع انتهاء موسم التدفئة (بحكم تراجع شراء كميات الغاز)، وثانيتها قد ترفع النسبة الى 9-10% في فترة الخريف، مع الحاجة الى تخزين الغاز لفصل الشتاء، اما الثالثة فتعتمد على اسعار الغاز في الشتاء التي قد ترفعها روسيا كما فعلت قبل اشهر، وعندها سترتفع النسبة الى 15-20%». وتختم بالقول «يصعب تخيل حجم الضرر محليا وعالميا جراء وقوع الحرب، وكما قلت، الاقتصاد الأوكراني مستهدف، وبالتالي اذا كانت الحرب شاملة، فهذا يعني شللا يصيب عمل الموانئ والمطارات، ما يعني حرمان المستوردين من صادرات اوكرانيا، وارتفاع اسعار منتجاتها محليا وعالميا بنسب قياسية».

